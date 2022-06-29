Две новые разработки «Ростелекома» зарегистрированы в реестре отечественного ПО

Два продукта «Ростелекома» зарегистрированы в едином реестре российского программного обеспечения Минцифры России — «Единый продуктовый каталог» (ЕПК) и «Ростелеком. СКИТ. СП». Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

«Единый продуктовый каталог» — один из ключевых элементов целевой ИТ-архитектуры «Ростелекома». Эта централизованная система консолидирует информацию по всем сервисам и услугам оператора для всех сегментов, а также поддерживает гибкую продуктовую модель и автоматизацию жизненного цикла продукта. ИТ-решение снижает сроки, затраты и процессы, связанные с выводом на рынок новых продуктов компании.

Предпосылкой к созданию «Единого продуктового каталога» стало отсутствие промышленных решений, которые бы могли удовлетворить требованиям «Ростелекома» в полном объеме, а также проблемы интеграции и взаимодействия с большим и разрозненным ИТ-ландшафтом компании.

«В силу глубокого знания специфики работы "Ростелекома" собственная разработка значительно превзошла предложения внешних поставщиков как по моделированию продуктов, так и по интеграции в текущие и проектируемые ИТ-решения компании, — отметил вице-президент по развитию информационных систем "Ростелекома" Дарий Халитов. — Система разработана с учетом лучших мировых практик, адаптированных к уникальным особенностям "Ростелекома". В качестве базовых сервисов используется свободно распространяемое ПО с открытым исходным кодом, что решает проблему зависимости от зарубежных вендоров. Благодаря гибким возможностям настройки, заложенным в архитектуру, ЕПК может использоваться и другими компаниями».

Второй продукт, внесенный в реестр отечественного ПО, — единая автоматизированная система паспортизации, анализа и мониторинга эксплуатации объектов недвижимости «Ростелеком. СКИТ. СП». Решение предназначено для оптимизации операционных затрат на эксплуатацию объектов недвижимости.

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Программный комплекс «Ростелеком. СКИТ. СП» позволяет непрерывно контролировать состояние объектов недвижимости, поверять измерительные устройства, автоматически рассылать оповещения, формировать отчеты по различным срезам информации в виде таблиц и интерактивных графиков.

ПАО «Ростелеком» — интегрированный российский провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV.