Разделы

ПО Свободное ПО Телеком Инфраструктура
|

Две новые разработки «Ростелекома» зарегистрированы в реестре отечественного ПО

Два продукта «Ростелекома» зарегистрированы в едином реестре российского программного обеспечения Минцифры России — «Единый продуктовый каталог» (ЕПК) и «Ростелеком. СКИТ. СП». Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

«Единый продуктовый каталог» — один из ключевых элементов целевой ИТ-архитектуры «Ростелекома». Эта централизованная система консолидирует информацию по всем сервисам и услугам оператора для всех сегментов, а также поддерживает гибкую продуктовую модель и автоматизацию жизненного цикла продукта. ИТ-решение снижает сроки, затраты и процессы, связанные с выводом на рынок новых продуктов компании.

Предпосылкой к созданию «Единого продуктового каталога» стало отсутствие промышленных решений, которые бы могли удовлетворить требованиям «Ростелекома» в полном объеме, а также проблемы интеграции и взаимодействия с большим и разрозненным ИТ-ландшафтом компании.

«В силу глубокого знания специфики работы "Ростелекома" собственная разработка значительно превзошла предложения внешних поставщиков как по моделированию продуктов, так и по интеграции в текущие и проектируемые ИТ-решения компании, — отметил вице-президент по развитию информационных систем "Ростелекома" Дарий Халитов. — Система разработана с учетом лучших мировых практик, адаптированных к уникальным особенностям "Ростелекома". В качестве базовых сервисов используется свободно распространяемое ПО с открытым исходным кодом, что решает проблему зависимости от зарубежных вендоров. Благодаря гибким возможностям настройки, заложенным в архитектуру, ЕПК может использоваться и другими компаниями».

Второй продукт, внесенный в реестр отечественного ПО, — единая автоматизированная система паспортизации, анализа и мониторинга эксплуатации объектов недвижимости «Ростелеком. СКИТ. СП». Решение предназначено для оптимизации операционных затрат на эксплуатацию объектов недвижимости.

4 проблемы ИТ в филиалах и способы их решения
Интернет

Программный комплекс «Ростелеком. СКИТ. СП» позволяет непрерывно контролировать состояние объектов недвижимости, поверять измерительные устройства, автоматически рассылать оповещения, формировать отчеты по различным срезам информации в виде таблиц и интерактивных графиков.

ПАО «Ростелеком» — интегрированный российский провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России изменят Гражданский кодекс, чтобы не мешать программистам использовать СПО

GitHub «убил» популярный бесплатный редактор кода, чтобы дать дорогу продукту Microsoft

После массовой блокировки россиян на GitHub власти пообещали запустить его российского «убийцу» до конца года

У Ротшильда отобрали патент, с помощью которого он вымогал у GNOME огромные деньги

Microsoft нашла в Linux две «дыры», позволяющие захватывать систему

«Яндекс» опубликовал исходный код СУБД, на которой работают «Такси», «Маркет» и еще 500 проектов

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Бесполезные и необходимые функции кондиционеров: как не переплатить за рекламу

Обзор парового пылесоса Starwind SSV9550: сухая и влажная уборка с одним устройством

Обзор моноблока Aspire C27-1655 от Acer: компактный и производительный

Показать еще

Наука

Находка из 13 000 артефактов проливает свет на загадочную цивилизацию

Физики соединили два кристалла времени в невозможном ранее эксперименте

Находка астрономов — ключ к тайнам сверхмассивной черной дыры в Млечном пути
Показать еще