Безопасность
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз
ИТ-бизнес
Почему бизнес отдает управление лицензиями на аутсорс
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

«Ростелеком» представил интеллектуальную систему подбора персонала IQHR

Бизнес Кадры Телеком Интеграция Бизнес-приложения Внедрения

«Ростелеком» в партнерстве с дочерней компанией «Айкумен ИБС» разработал и внедрил собственную интеллектуальную ИТ-систему подбора персонала IQHR. Одноименное мобильное приложение позволяет работать в системе дистанционно — в любом месте, где есть интернет.

К разработке собственной ИТ-системы поиска кандидатов (ATS) в «Ростелекоме» приступили в 2018 г. Главная задача проекта — создание эффективного ИТ-решения по автоматизации процессов подбора персонала, как в головной компании, так и в десятках дочерних и зависимых обществ. Всего в группе компаний «Ростелеком» работает около 120 тыс. человек.

Основные возможности системы IQHR: гибкая настройка под существующие бизнес-процессы; настраиваемые цепочки согласования заявок и офферов, отслеживание статусов и сроков; создание и ведение единой базы кандидатов, в которую импортируются данные из почты и с собственного сайта, с популярных сайтов поиска работы, из социальных сетей и профильных групп; учет полной истории взаимодействия с кандидатами, включая отзывы специалистов HR-блока; удобный интерфейс коммуникации с кандидатами; работа с вакансиями, интеграция с почтой и календарями, аналитика и отчетность; гибкие ролевая модель и политики разграничения прав доступа; возможность интеграции с корпоративными ИТ-системами.

«Ранее в группе “Ростелеком” использовалось несколько решений по управлению подбором персонала от разных вендоров. В 2018 г. мы пришли к пониманию, что готовы систематизировать накопленный опыт, экспертизу и представления о том, как можно повысить эффективность управления рекрутментом, и в итоге приступили к разработке собственной ATS. Нам удалось создать гибкую, развивающуюся, удобную всем категориям пользователей систему, в которой в настоящее время уже ведется подбор персонала для “Ростелекома” и его дочерних компаний», — отметила старший вице-президент по организационному развитию и управлению персоналом «Ростелекома» Галина Рысакова.

Система IQHR может быть адаптирована под требования компаний практически любой отрасли и любого масштаба, заявляют в «Ростелекоме».

«Наше решение IQHR охватывает полный цикл процесса поиска нужного сотрудника — начиная с заведения заявки на подбор и заканчивая предложением о работе. Все операции прозрачны для участников на всех этапах. В системе формируется уникальная база данных, анализ которой поможет дальнейшему развитию IQHR. Наша разработка способна стать надежным ИТ-помощником для HR-блоков компаний, повышая скорость и эффективность поиска лучших сотрудников», — сказала руководитель проекта разработки IQHR блока по организационному развитию и управлению персоналом «Ростелекома» Светлана Родионова.

Другие материалы рубрики

BIM в России. Что его стимулирует, а что — тормозит

Российскому искусственному интеллекту нужно 244 млрд руб. Сбербанк готов дать 112 миллиардов

Сбербанк выбирает систему за 900 миллионов. В финале софт из США и российское ПО

Россияне запускают по всему миру «ИБ как сервис» на базе Microsoft Azure

Документооборот для всех госорганов построят на продукте самарской компании. 30 существующих СЭД останутся не у дел

«Мегафон» начинает продавать электронную замену юристов и бухгалтеров

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как выбрать хороший фитнес-браслет: советы ZOOM

Для душа и души: интересные гаджеты для ванны

Почему вам не нужны подписки на Apple Arcade и TV+

Не только игры: какие приложения установить на смартфон ребенка
Показать еще
Профиль месяца

Банки должны переходить на односкоростную архитектуру

Дмитрий Гарбар

управляющий директор компании «Новая Афина»

Персона месяца

Инвесторам интересен не российский интернет, а российские технологии

Кенес Ракишев

казахстанский миллионер, создатель криптосмартфона

Как избавиться от старой техники и снизить затраты на печать Как автоматизировать офисную рутину: наймите «цифрового» сотрудника