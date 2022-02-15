Мацоцкий и выходец из Минцифры создали компанию для сбора бизнес-данных

Бизнесмен Сергей Мацоцкий вместе с выходцем из Минцифры и сооснователем HFLabs Дмитрием Журавлевым образовали новую ИТ-компанию «Клин дейта». Ее возглавил экс-сотрудник «Ростеха» и «Роснефти», а также бывший заместитель директора Московского областного центра ИКТ. Новая компания займется разработкой ПО для очистки, стандартизации и формирования эталонного профиля физических и юридических лиц.

Новая ИТ-компания Мацоцкого

Как стало известно CNews, новая компания «Клин дейта» (CleanData), подконтрольная холдингу «ГС-инвест» основателя и экс-совладельца IBS Сергея Мацоцкого, займется разработкой софта для очистки, стандартизации и формирования эталонного профиля физических и юридических лиц. Об этом CNews рассказали представители «ГС-инвеста» и сооснователь новой компании — выходец из Минцифры, сооснователь HFLabs Дмитрий Журавлев, выступающий управляющим партнером CleanData.

Эталонный профиль — это карточка клиента, которая содержит все известные о нем данные, которые были предварительно очищены, стандартизированы и дедуплицированы, пояснил Дмитрий Журавлев.



Согласно ЕГРЮЛ, ООО «Клин дейта» было образовано 3 февраля 2022 г., 60% долей компании принадлежит «АДС-холдингу» (входит в группу компаний «ГС-инвест»), остальные 40% — Дмитрию Журавлеву. В свою очередь «ГС-инвест» принадлежит Мацоцкому и Газпромбанку.

На вопрос о планируемой выручке представители HFLabs заявили, что рассчитывают на крупные проекты с большой базой данных о клиентах (физических и юридических лиц). Стороны также ожидают значительную синергию от платформенного предложения продуктов компаний, входящих в «АДС-холдинг».

Штат и планы компании

Гендиректором «Клин дейта» стал Александр Емелин. Прежде он возглавлял компанию «Первый ОФД», работал в «Национальном центре информатизации» (входит«Ростех») и «Роснефти». Техническим директором стал Денис Ишутинов, экс-заместитель директора «Московского областного центра информационно-коммуникационных технологий».

Сергей Мацоцкий с выходцем из Минцифры создали новую ИТ-компанию

Штат новой компании будет формироваться с участием команды HFLabs и с привлечением специалистов с рынка под конкретные проекты и задачи, в зависимости от запросов конкретного сектора экономики, пояснил CNews Журавлев.

По его словам, цель новой компании — сделать центром информсистем заказчика человека, а все документы – его атрибутами. «Такой подход сделает взаимодействие граждан, бизнеса и самих информационных систем быстрым, безопасным, деперсонализированным и, конечно, удобным», — пояснил он.

Подробнее об основателях компании

«АДС-холдинг» на 73,7% принадлежит АО «ГС-инвест», а 26,3% сосредоточены у ООО «ВТБ капитал пенсионный резерв». В «ГС-инвест» также входят ИТ-компании «Рубитех» (Rubytech),ArenaData, Avanpost и БФТ.

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Помимо «ГС-инвест», Мацоцкому принадлежит 15,7% компании «Медиалогия», где его партнерами выступают «ВТБ капитал финанс» с долей в 72,3% и Александр Волков с долей в 12%. Также за Мацоцким числится 18% в софтверной компании «Настоящий электронный полис», зарегистрированной в Москве в апреле 2013 г. Еще 49,2% принадлежит Александру Моносову и по 16,4% — Александру и Юрию Туровским.

Как ранее выяснил CNews, в марте 2021 г. Сергей Мацоцкий стал основным владельцем российской компании L2U («Л2Ю»), разрабатывающейИТ-продукты для техподдержки клиентов без участия операторов и менеджеров. В декабре 2021 г. «ГС-инвест» получил 20% в «Облачной платформе». Последняя создана «Ростелекомом» и Yadro (входит в «ИКС холдинг»). В рамках договоренностей холдинг внес 100% долей «Скала софтвер» в капитал «Облачной платформы».

Второй основатель «Клин дейта» Дмитрий Журавлев имеет более чем 15-летний опыт работы в сфере управления данными, рассказали CNews представители HFLabs. В 2012 г. Журавлев вступил в должность советника министра в Минсвязь (ныне Минцифры) и занимался нормативной базой для СМЭВ (система межведомственного электронного взаимодействия). В 2013 г. он занимал пост заместителя директора НИИ «Восход» и руководил разработкой СМЭВ и связанных сервисов. В 2014 г. он вернулся в HFLabs.