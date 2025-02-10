Следственный комитет купил ПАК для криминалистических исследований

Следственный комитет России объявил тендер на закупку специализированного оборудования для проведения криминалистических исследований. Конкурс выиграла компания ООО «Эст Технолоджи», снизив сумму контракта до 5,5 млн руб.



ПАКи для Следственного комитета

Как выяснил CNews, Следственный комитет России закупает программно-аппаратные комплексы (ПАК) для проведения криминалистических исследований — это комплекс мероприятий, направленных на изучение и анализ следов преступления или материалов, связанных с уголовными делами. Эти исследования проводятся с целью выявления обстоятельств преступления, установления личности преступника, а также сбора доказательств для судебного разбирательства.

Тендер был опубликован на сайте госзакупок 28 декабря 2024 г. Поставщика ПАКов выбрали 22 января 2025 г. Как следует из карточки закупки, победителем электронного аукциона оказалась компания ООО «Эст Технолоджи». При этом начальная цена контракта была снижена с 6,4 млн руб. до 5,5 млн руб.

Согласно опубликованной документации, речь идет о приобретении аппаратно-программного комплекса для анализа данных, полученных из различных источников, включая мобильные устройства, электронные носители информации и облачные хранилища. Этот комплекс позволит выявлять связи и информационные следы, имеющие отношение к противоправной деятельности.

Подробности закупки

Аппаратно-программный комплекс состоит из монтируемого в стойку корпуса с двумя блоками питания, системой охлаждения, материнской платой и накопителями. Комплекс оснащен центральными процессорами, оперативной памятью, накопителями, RAID-контроллерами и сетевыми картами.

Сайт Следственного комитета России Следственный комитет закупает ПАК за 6 миллионов

Среди технических характеристик можно выделить следующие: корпус высотой не более 2U, глубина не менее 720 мм, количество отсеков для накопителей 2,5 дюйма — не менее 24, количество вентиляторов для охлаждения — не менее четырех. Также стоит отметить, что блок питания имеет мощность не менее 1600 Вт и сертификацию по стандарту 80+ Platinum.

Материнская плата включает в себя два сокета для процессора, три разъема для подключения оперативной памяти и два слота PCI-E 4.0 x16. Процессоры имеют не менее 18 ядер и поддерживают до двух потоков на каждое ядро. Их базовая частота составляет не менее 2,5 ГГц, а максимальная частота в режиме Turbo — не менее 3,8 ГГц.

Про поставщика ПАКа

Как указано на сервисе «Контур.Фокус», «Эст Технолоджи» занимается оптовой торговлей электроникой. Компания была образована 19 июня 2018 г. С момента своего создания организация активно участвует в госзакупках.

Так, с 2018 г. «Эст Технолоджи» принимала участие в 926 госконтрактах, по данным «Контур.Фокуса». Из них удалось выиграть 345. При этом контракт со Следственным комитетом на поставку ПАКа является одним из самых крупных по сумме. Больше только контракт заключенный с Муниципальныи казенным учреждением «Чайковское Управление Капитального Строительства» на поставку ПК. Сумма контракта — 14,9 млн руб. Также, в 2022 г. компания заключила контракт с Федеральным казенным учреждением «Северо-Кавказское Окружное Управление Материально-Технического Снабжения Министерства Внутренних Дел Российской Федерации» на поставку серверов. Сумма закупки — 10 млн руб.