Microsoft тайком продавала свой софт в Россию, игнорируя санкции. Власти США отомстят

Microsoft заплатит $3 млн штрафа за продажу своих продуктов россиянам в обход американских санкций. Таких случаев зафиксировано больше 1300, но большинство из них – в период с 2012 по 2019 гг.

Microsoft наказана

Корпорацию Microsoft обвинили в нарушении антироссийских санкций, наложенных властями США. Как пишет Reuters, она понесет наказание в виде штрафа в размере $3 млн.

По данным американского Министерства финансов, нарушения софтверного гиганта связаны с экспортом услуг или программного обеспечения из США в Россию, а также ряд других стран, на которые распространяются постоянно множащиеся американские санкции. Список включает Иран, Кубу и Сирию и насчитывает около 1340 случаев, когда Microsoft в обход требований властей поставляла свою продукцию в эти страны ради собственной выгоды.

Что именно Microsoft экспортировала из США в Россию и другие «санкционные юрисдикции», американский Минфин не уточняет. Но известно, что большую часть нарушений, связанных с Россией, корпорация совершила в период с 2012 по 2019 гг. Были ли зафиксированы случаи ее уклонения от новых ограничений, вступивших в силу после 24 февраля 2022 г., не установлено.

Виноваты все

Как пишет Reuters, Microsoft не смогла лишить доступа к своим продуктам оказавшихся под санкциями физических и юридических лиц в России, точнее, в Крыму. Нарушения «произошли в результате неспособности Microsoft идентифицировать и предотвратить использование своих продуктов запрещенными сторонами», говорится в заявлении Министерства финансов.

Фото: Microsoft Часть вины за случившееся взяли на себя сами власти. Но штрафовать Microsoft они не передумали

При этом Минфин не отрицает вины чиновников в случившемся. К списку причин, повлекших за собой нарушение Microsoft экспортных ограничений, ведомство добавило «отсутствие полной или точной информации о личности конечных потребителей продуктов Microsoft».

На добровольных началах

Microsoft не стала сопротивляться решению властей наложить на нее штраф. Компания без промедления согласилась выплатить $3 млн в пользу государства, но причины столь внезапного повиновения она раскрывать не стала.

Возможно, это связано с тем, что Microsoft знала о нарушениях – по данным Минфина США, компания добровольно призналась в содеянном, несмотря на то, она пренебрегала требованиями властей много лет назад. Не исключено, что отказ от сотрудничества с чиновниками мог навлечь на нее гораздо более суровое наказание.

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А так, утрата $3 млн для одной из крупнейших и дорогих корпораций в мире едва окажется серьезным ударом. Для примера, по итогам II квартала 2023 финансового года, который завершился для нее 31 декабря 2022 г., она получила выручку в размере $52,7 млрд и чистую прибыль на уровне $16,4 млрд. Годом ранее эти показатели составляли $51,7 млрд и $18,8 млрд. соответственно.

Новых штрафов может и не быть

Вполне вероятно, что у Министерства финансов больше не будет возможности пополнить государственную казну деньгами Microsoft за нарушение экспортных антироссийских санкций. Корпорация не желает иметь ничего общего ни с Россией, ни с россиянами, что демонстрирует американским властям и всему миру с завидным постоянством.

Из России Microsoft ушла в числе первых – в начале марта 2022 г. В июне 2022 г. ее президент Брэд Смит (Brad Smith) заявил, что корпорация намерена уничтожить свое российское представительство. В то же период начались «преследования» россиян – Microsoft стала усложнять им жизнь, запретив скачивать дистрибутивы Windows со своего сайта и участвовать в тестировании своих программных продуктов.

Немного позже ограничения коснулись и скачивания обновлений для Windows, но это, по большому счету, можно считать услугой со стороны Microsoft. Корпорация годами выпускает «сырые» апдейты для Windows, которые ломают если не всю систему, то как минимум важные ее компоненты.

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В декабре 2022 г. Microsoft ненадолго вернула россиянам доступ и к дистрибутивам, и к обновлениям, однако сразу после новогодних праздников последовали новые ограничения. Например, пользователи с российским IP-адресом не могут тестировать нейросеть ChatGPT в составе сервисов корпорации.