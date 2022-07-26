Microsoft до неприличия упростила и удешевила покупку Windows 11. Для россиян она и дороже, и не продается

Microsoft разрешила скачивать дистрибутивы Windows 11 в комплекте с лицензионным ключом со своего сайта. Раньше лицензию можно было получить либо с покупкой ОС на физическом носителе, либо путем перехода с Windows 10 на Windows 11. Россиянам нововведение недоступно, а сама лицензия для них стоит на $60 - $90 дороже, чем для американцев.

Купить Windows онлайн

Корпорация Microsoft запустила продажи цифровых лицензионных копий ОС Windows 11, спустя почти десять месяцев с момента ее выхода, сообщил PCMag. Теперь дистрибутив с лицензией внутри можно скачать непосредственно с официального сайта Microsoft. Раньше, чтобы получить в свое распоряжение лицензионную копию Windows 11, требовалось купить ее на физическом носителе.

На момент публикации материала Microsoft предлагала приобрести цифровую лицензионную копию Windows 11 в модификациях Home и Pro. Первая стоит $139 (8030 руб. по курсу ЦБ на 26 июля 2022 г.), вторая – $200 (11,6 тыс. руб.). Столько же софтверная корпорация просит за дистрибутивы Windows 10 Home и Pro. В России эти лицензии стоят дороже на $60 (3470 руб.) и $90 (5200 руб.) соответственно.

Раздобыть лицензию Windows 11 стало проще

В описании сказано, что такой способ получения лицензии подойдет всем, кому требуется легальная копия Windows 11. Как пишет PCMag, инициатива направлена в первую очередь на тех, кто предпочитает самостоятельно собирать ПК и устанавливать на них ОС или приобретать готовые сборки или ноутбуки, но без предустановленной системы.

Также нововведение могут оценить и владельцы компьютеров Apple. Теперь они могут установить на свой MacBook, Mac Pro или iMac лицензионную копию операционки Microsoft без дополнительных сложностей.

Россияне не у дел

Российская версия сайта Microsoft тоже получила страницы для скачивания Windows 11 Home и Pro, но кнопка, по нажатию которой можно получить доступ к дистрибутиву, неактивна. Более того, если бы она работала, россиянам пришлось бы заплатить за нужный файл гораздо больше, чем американцам.

Базовая Windows 11 Home в России оценивается в $199 (11,5 тыс. руб.). Pro-версия операционной системы стоит $289 (16,7 тыс. руб.).

Microsoft ушла из России еще в марте 2022 г., хотя у нее были попытки к возвращению. В начале июня 2022 г. стало известно о грядущих сокращениях в ее российском офисе, а немного позже президент корпорации Брэд Смит (Brad Smith) заявил о планах по полному уничтожению представительства Microsoft в России.

Скачать обычный дистрибутив Windows 11, без лицензионного ключа, россияне, как сообщал CNews, тоже не могут. Запрет введен по требованию американских властей, наряду с ограничением на участие в программе бета-тестирования Windows Insider.

Российские цены на Windows 11

Следствием этого стал расцвет популярности пиратских версий Windows – интерес к ним со стороны россиян значительно вырос после всех ограничений Microsoft.

Альтернативный способ

Получить Windows 11 на свой ПК без покупки ее на физическом носителе и без скачивания пиратской версии, на самом деле, можно было еще в день ее релиза. Microsoft знает об этом способе – он абсолютно легальный и никак не влияет финансовое состояние компании. Однако простым назвать его все же нельзя.

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Чтобы начать работать в лицензионной копии Windows 11, нужно сперва купить такую же копию Windows 10 на сайте Microsoft. Цены не отличаются, так что пользователь ничего не теряет. После покупки необходимо установить Windows 10 на ПК и обновиться до Windows 11 через штатный инструментарий.

Этот способ довольно затратный по времени, поскольку нужно скачать, по сути, сразу два дистрибутива (один через средство обновления Windows). Кроме того, апдейт может не всегда пойти по плану, что может привести к необходимости «чистой» установки Windows 11.

Также этот способ подойдет лишь тем, чьи компьютеры удовлетворяют минимальным и сильно завышенным системным требованиям Windows 11. Доступ к полноценной цифровой копии Windows 11 с лицензионным ключом в комплекте снимает это ограничение.

С другой стороны, на руках у пользователя будет лицензия Windows 10, на которую он всегда сможет вернуться в случае, если новая ОС Microsoft ему не понравится. Поддержка этой системы действует до октября 2025 г.