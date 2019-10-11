Голосовой помощник «Алиса» в «Яндекс.навигаторе» научилась узнавать песни

Голосовой помощник «Алиса», который «живет» внутри «Яндекс.навигатора», теперь умеет распознавать песни. Об этом CNews сообщили в пресс-службе «Яндекса».

«Алиса» расскажет, какой трек играет, и сохранит его в отдельный плейлист. Раньше «Алиса» умела делать это в приложении «Яндекс», мобильном «Яндекс.браузере» и в колонках.

Когда вы едете за рулем с включенным «Навигатором» и слышите по радио незнакомую композицию, спросите: «Алиса, что это за песня?». Голосовой помощник послушает и скажет, что сейчас играет. Отвлекаться от дороги и запоминать название трека необязательно: он появится в плейлисте «Распознано» на «Яндекс.музыке». Если захочется услышать песню с самого начала, можно сразу включить ее в приложении «Музыка» или в браузере — для этого не нужна подписка. Распознавать музыку можно через «Навигатор» на смартфоне.

Управлять «Навигатором» за рулем с помощью голоса удобнее и безопаснее. Можно попросить «Алису» не только узнать песню, но и построить маршрут домой или на работу, найти ближайшую заправку, рассказать новости и поиграть во что-нибудь — например, в города.