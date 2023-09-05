2ГИС начал строить маршруты внутри зданий и выпустил большое обновление навигатора

Найти короткую дорогу до нужного магазина в торговом центре стало проще — в 2ГИС появилась возможность строить маршруты внутри зданий. Сейчас это работает в 2200 торговых центрах в России — там, где есть поэтажные планы на картах 2ГИС. Кроме того, навигатор начал показывать новые данные, которые помогут быстрее выбрать лучший маршрут на общественном транспорте, пешком, на самокате и велосипеде. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС.

Маршруты внутри зданий

Раньше карты умели доводить до входа в торговый центр, а дальше — показывали направление, в какую сторону идти, чтобы добраться до нужной точки внутри ТЦ. Теперь пользователи 2ГИС увидят пунктирную линию, которая проведет по всем этажам ТЦ до конкретного магазина, подскажет подъемы и спуски на другие этажи на лифте, эскалаторе или по лестнице. Это даст больше уверенности на старте маршрута, что нужное место удастся найти без проблем.

2ГИС начал строить маршруты внутри зданий

Навигатор внутри здания работает иначе, чем на улице — поскольку точное местоположение в помещениях пока не определяется, 2ГИС создает статичную схему маршрута, с помощью которой пользователю легче ориентироваться.

«В 2ГИС есть данные о проходах в ТЦ, лестницах, эскалаторах, лифтах, расположении магазинов и бутиков — чтобы уже сейчас это приносило больше пользы, мы выпустили обновление для пешеходного навигатора, которое позволяет строить маршруты внутри зданий в условиях отсутствия точной геопозиции пользователя», — сказал Андрей Мирошников, продакт-менеджер 2ГИС.

Маршрут в большом ТЦ нередко проходит по разным этажам — сервис подскажет, как пройти

Как это работает?

Пользователь выбрал бутик в торговом центре и построил к нему маршрут в 2ГИС — пунктирная линия на карте здания в деталях покажет, как пройти. Где и куда повернуть, где и как переместиться на другой этаж — на лифте или на эскалаторе. Переключаться между этажами ТЦ на карте можно с помощью кнопок в левой части экрана. Пока еще не все объекты внутри зданий поддержаны алгоритмами, поэтому в некоторых случаях маршруты (например, к торговым островкам) могут строиться по-старому — прямой линией. Эти случаи будут доработаны в ближайших обновлениях.

«Еще в ближайшем будущем строить маршруты в 2ГИС можно будет в аэропортах, вокзалах и бизнес-центрах», — добавил Андрей Мирошников.

Валерий Баулин, F.A.C.C.T.: Мы унаследовали экспертизу Group-IB по всем ключевым направлениям кибербезопасности Импортонезависимость

Сейчас можно строить маршруты внутри зданий во всех крупных городских ТЦ, поэтажные карты которых уже есть в 2ГИС — таких торговых центров в России более 2200. Новая функция уже доступна в мобильных версиях 2ГИС для Android и iOS.

Новые возможности навигатора

2ГИС запустил новый экран построения маршрутов. Те, кто перемещается по городу не на личном или арендованном авто — настоящие чемпионы не только по количеству шагов, но и по объему информации на маршруте. Тут и длина подъемов и спусков, и затраченные калории, и наличие грунтовых дорог или велополос и др. Самая важная информация теперь показывается сразу на главном экране маршрута и помогает выбрать оптимальный путь.

Новые возможности навигатора

При выборе маршрутов на общественном транспорте теперь можно увидеть, сколько пеших сегментов и пересадок предстоит преодолеть, в какой выход из метро лучше пойти. А расписание маршрутов поможет понять, нужно ли торопиться на остановку или можно идти без спешки. Навигатор предупредит о первых и последних рейсах на маршрутах, а еще — может подсказать, когда выходить.

Новые возможности навигатора

Новые экраны маршрутов — уже в мобильных версиях 2ГИС для Android и iOS.