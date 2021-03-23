«Яндекс.навигатор» научился предупреждать водителей о разных видах опасных участков

«Яндекс.навигатор» теперь предупреждает о том, какие опасные участки есть на маршруте. Он указывает сложные перекрестки, опасные для обгона участки, а также места, где легко не заметить пешеходов. Так водитель заранее узнает, на что в первую очередь обратить внимание на дороге. Скоро предупреждения появятся и в «Яндекс.картах».

Подсказки отображаются на карте «Навигатора» специальными знаками. Также можно включить голосовые предупреждения. Тогда если водитель превышает скорость, при подъезде к опасному участку он услышит, например: «Впереди опасный участок для обгона».

Чтобы новая функция заработала, алгоритмы «Яндекса» проанализировали более 140 тыс. ДТП из статистики, опубликованной на сайте ГИБДД. Скопления ДТП объединили в участки, так как статистически там более вероятны новые происшествия. В итоге в последней версии «Навигатора» на его карте появилось более 1,38 тыс. опасных участков. Всех их поделили на четыре типа.

«Навигатор уже умеет предупреждать о приближении к школам и превышении скорости, — сказал Олег Левчук, руководитель «Яндекс.карт» и «Навигатора». — Предупреждения о разных видах опасных мест — еще одна мера, которая будет помогать водить автомобиль более аккуратно, а значит – более безопасно».

«Яндекс.навигатор» — сервис, который помогает водителям. Он прокладывает маршруты с учетом пробок и дает подсказки во время движения, находит парковки, предупреждает о камерах, авариях и ремонтных работах. Если заранее скачать карту нужного города или региона, приложение будет работать даже без интернета. Ежемесячно в России с ним ездит 21 млн человек.