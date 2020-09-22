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«Яндекс.навигатор» запустил маршруты для грузовиков

ПО Софт Навигация
, Текст: Эльяс Касми

В «Яндекс.навигаторе» появилась возможность строить маршруты для грузовиков с учетом их габаритов, веса и других параметров. Новая функция учитывает высоту и максимальную разрешенную массу, длину, ширину, фактическая массу, нагрузку на ось, грузоподъемность, езду с прицепом и экологический класс.

Сейчас грузовая навигация доступна водителям, которые ездят по Москве, Московской области, Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Постепенно ее запустят и в остальных регионах. Кроме того, технология построения грузовых маршрутов будет интегрирована в логистическую платформу «Яндекс.маршрутизация», которая помогает бизнесам управлять коммерческим флотом.

Чтобы строить маршруты с учетом ограничений для грузовиков, водителю нужно в меню «Навигатора» поменять режим с легкового на грузовой и в разделе «Грузовая навигация» указать параметры своего грузовика.

«Для запуска грузовой маршрутизации мы изучили больше 10 тыс. километров дорог. Их снимали профессиональные картографы и сами пользователи. По снимкам алгоритм распознал более 20 тыс. дорожных знаков, которые регулируют движение грузового транспорта», – сказала Мария Орлова, руководитель отдела решений для автомобилистов.

В веб-версии «Яндекс.карт» также есть поддержка грузовой навигации, а еще возможность изучить маршрут заранее в разделе «Зеркала» – например посмотреть снимки дороги и оценить ее качество.

Водители могут ускорить появление грузовой навигации в своем регионе. Для этого нужно установить приложение «Народная карта» для Android и снимать в нем свои маршруты во время поездок. С загруженных водителями фотографий картографы «Яндекса» смогут получить информацию об ограничениях для грузовиков и добавить ее на карту «Навигатора».

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