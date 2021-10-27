2ГИС пережил масштабное обновление. Теперь это копия «Яндекс.навигатора»

Сбербанк провел масштабное обновление навигатора 2ГИС. В нем появились оперативные предупреждения о пробках и камерах, детальные подробности о парковках, подсказки выбора нужной полосы движения и даже мини-карта как в видеоиграх, позволяющая быстро оценить весь маршрут следования. Новый сервис запущен в бета-режиме. Большая часть новых его возможностей есть у конкурентов, в том числе у «Яндекс.навигатора».

Полноценный карманный навигатор

Картографический сервис 2ГИС, принадлежащий Сбербанку, провел масштабное обновление навигатора, встроенного в фирменное мобильное приложение. Есть два основных направления изменений – переработанный интерфейс и дополнительная информация для водителей.

В режиме навигатора в приложении 2ГИС карта теперь занимает на 20% больше места на экране, плюс пересмотрена концепция основного экрана. Теперь водитель автоматически получает информацию о нужных ему полосах движения, находящихся поблизости камерах, а также о парковках.

На 27 октября 2021 г. все изменения в 2ГИС были доступны исключительно в бета-режиме. Для их активации нужно зайти в настройки, выбрать пункт «настройки навигатора» и задействовать ползунок «включить новый навигатор». На запрос CNews, когда планируется запуск первой финальной сборки обновленного навигатора, представители 2ГИС сообщили: «Сейчас работает тестовая версия: она стабильна. Тестовой она называется потому, что сейчас пользователи могут её протестировать, а могут пользоваться старой версией навигатора – обе они доступны, переключаться можно в настройках. Мы изучим фидбек пользователей и полностью перейдем на новую версию навигатора в первой половине 2022 г.».

Обновленный навигатор 2ГИС

Также они рассказали CNews, что возможности остаться на классической версии навигатора по завершении бета-тестирования у пользователей не будет. Другими словами, переход будет принудительным для всех. Редакция CNews убедилась, что опция «включить новый навигатор» появилась в версиях приложения для Android и iOS.

Навигатор со встроенным «термометром»

Еще одно нововведение в 2ГИС – так называемый «градусник». Это особое отображение линии маршрута, при котором отдельные его части окрашиваются в разные цвета – от зеленого до красного – в зависимости от степени загруженности участка дороги. К примеру, если машин на участке мало, то он будет окрашен в зеленый, а если образовался затор, то в красный.

Премьера нового навигатора

«Градусник», как и знаки полосности, не являются новшеством как таковым среди отечественных навигационных систем. Эти элементы давно присутствуют в одном из основных конкурентов 2ГИС – «Яндекс.навигаторе».

Сходство нового 2ГИС с «Яндекс.навигатором» более чем очевидно

То же касается и подсказок будущих маневров, расположенных в левом верхнем углу приложения. В обновленной версии 2ГИС они стали занимать больше места на экране, чтобы их было лучше видно, но, опять же, это нельзя считать уникальной «фишкой».

Камерам не скрыться

После обновления мобильное приложение 2ГИС сможет почти полностью заменить собой полноценный радар-детектор. В сервисе появилась информация о дорожных камерах, контролирующих скоростной режим, заезд на стоп-линию или полосу для общественного транспорта, а также отслеживающих нарушения парковки.

Пример отображения камер на карте 2ГИС

В общей сложности в базе 2ГИС есть сведения о более чем 50 тыс. камерах по всей России, включая муляжи и те, что предназначены для мониторинга грузового транспорта. Главная задача сервиса с точки зрения пользователя – сократить отчисления из его кошелька в казну государства в виде штрафов.

Информацию о камерах контроля скорости 2ГИС выводит в верхнем левом углу экрана, рядом со спидометром. Сервис показывает действующее ограничение, а также куда «смотрит» камера – в лицо или спину водителя.

Максимум подробностей о парковках

Еще одно нововведение в 2ГИС – это подробные сведения о парковках. Данный сервис будет актуален в первую очередь для крупных городов, где машин много, а свободных мест для них крайне мало.

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Метки парковочных мест в 2ГИС реализованы в виде отдельного слоя на карте. Водителю будут доступны сведения обо всех имеющихся на пути следования парковках, плюс сервис обязательно предупредит, если пользование той или иной парковкой является платным. Помимо этого, 2ГИС оповестит водителя о типе парковки – публичной или частной, а также о наличии или отсутствии на ней мест для инвалидов.

Слой с парковками всегда можно отключить

Первое время «парковочный» сервис в составе 2ГИС будет доступен далеко не всем. На 27 октября 2021 г. данные о парковках он предоставляет только для 15 крупнейших городов России. В список входят Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, а также Ростов-на-Дону, Самара, Уфа и Челябинск.

На запрос CNews, когда именно стоит ждать первого апдейта, и какие именно населенные пункты первые в очереди, представители 2ГИС заявили: «Прямо сейчас наши специалисты обрабатывают данные по другим городам. Постепенно в течение 2021 г. и 2022 г. мы будем добавлять города».

Реверанс геймерам

Главное отличие обновленного навигатора 2ГИС от других распространенных в России навигаторов – это так называемая «мини-карта». Расположенная в левом нижнем углу экрана, она предоставляет быстрый обзор всего маршрута.

Контролю маршрута мини-карта никак не мешает

Это позволяет водителю моментально оценить весь предстоящий путь, включая пробки, без необходимости скроллинга карты, и в случае чего так же моментально скорректировать маршрут.

Мини-карта в любимой миллионами GTA San Andreas

По своему внешнему виду мини-карта в 2ГИС напоминает оную во многих видеоиграх. К примеру, такая опция есть во многих играх серии Grant Theft Auto (GTA) или в автосимуляторах NFS.

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«Мини-карта в углу экрана – привычная история для игрового мира. Игрок смотрит на нее, не отвлекаясь от игры, и понимает, что его ждет дальше – где находятся важные точки, чему надо уделить больше внимания, а чего – избежать. Так и у нас: основной экран дает все, что надо для быстрого реагирования здесь и сейчас. А мини-карта, «градусник» и обзор маршрута дают ощущение большей уверенности на дороге, показывают, что будет через несколько минут поездки, через несколько километров, – отметил продакт-менеджер 2ГИС Александр Сырков.