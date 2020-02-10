Softline помогла автоматизировать процесс ежегодной оценки персонала на заводе Nissan

Softline завершила проект по внедрению подсистемы поддержки процесса ежегодной оценки персонала на заводе Nissan. Она позволит проводить планирование развития и оценку профессиональных компетенций сотрудников в автоматизированном режиме. Подсистема разработана на базе портального решения на платформе Microsoft SharePoint 2013, реализованного ранее при участии компании Softline и расположенного в облаке Softline.

Одним из важных направлений повышения эффективности бизнес-процессов в компании является работа с персоналом. На момент начала проекта, на заводе Nissan процесс проведения оценки персонала и получения общего отчета с итоговыми оценками по сотрудникам проводился в ручном режиме – файл в формате MS Excel заполнялся, сводился и согласовывался со всеми участниками, затем распечатывался и подписывался, после чего проводилась аналитика полученных данных. Такой процесс был слишком трудоемким и энергозатратным для HR-специалистов, руководителей и сотрудников. В результате, руководством завода Nissan было принято решение автоматизировать существующий процесс. В качестве партнера была выбрана компания Softline.

На начальном этапе проекта, эксперты Softline провели тщательный аудит существующих у заказчика процессов оценки, создали и утвердили макеты дизайна и формы отчетности, после чего приступили к разработке подсистемы автоматизации. На основе проведенного аудита Softline предложили концепцию системы, которая целиком удовлетворяла потребности заказчика и соответствовала бюджету. Целью такой подсистемы является: повышение качества и доступности существующего процесса проведения оценок в течение года для сотрудников компании; снижение трудоемкости и повышение оперативности обработки результатов проводимой оценки; автоматическое отслеживание процесса заполнения бланка оценки через полгода, год.

Подсистема поддержки процесса ежегодной оценки персонала была разработана на базе портального решения на платформе Microsoft SharePoint 2013, реализованного ранее при участии компании Softline и расположенного в облаке Softline. Благодаря удачной интеграции подсистемы в уже существующее решение, процессы остались интуитивно понятными для пользователей и не требовали привыкания, так как система была реализована как часть уже знакомого им портала.

В результате реализации данного проекта заказчик получил полный контроль над процессом ежегодной оценки персонала. Созданная Softline система позволила полностью автоматизировать весь процесс, состоящий из трех этапов: постановки оценки в начале финансового года, промежуточных итогов в середине и финальных в конце года. Полная автоматизация процесса позволила исключить вероятность ошибок в оценке и неверное заполнение данных сотрудниками. При этом сотрудники HR получили доступ к информации, которая собирается в автоматизированном режиме, а также возможность на любом этапе процесса получить эти данные в формате Excel, в том числе удаленно.

«Нашей целью было реализовать проект так, чтобы уже в середине промежуточной оценки текущего года мы могли на тестовой команде оценить результаты внедрения и понять, чего не хватает системе еще до ее запуска. Благодаря решению, реализованному Softline, заводу Nissan удалось сократить время подведения итогов проведенной оценки персонала, а также снизить трудозатраты по ее администрированию», – сказал Станислав Маслов, руководитель направления роботизации и заказной разработки Softline.

«С компанией Softline мы сотрудничаем уже не первый год. В данном проекте мы еще раз убедились в профессионализме экспертов команды Softline и их вдумчивом подходе к решению поставленных задач. С помощью реализованного ими решения мы смогли автоматизировать ключевой процесс в работе с персоналом – оценку эффективности. На данный момент все сотрудники, включенные в систему оценки эффективности, зарегистрированы в новой системе и успешно ее используют», – отметила Валерия Акулова, менеджер группы обучения и развития персонала Nissan.