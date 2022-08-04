Philips Xenium E2601: компактная раскладушка с высокой автономностью

На российском рынке представлена новая модель мобильного телефона Philips Xenium E2601 — компактная раскладушка с высокой автономностью. Об этом CNews сообщили представители Philips.

В Philips Xenium E2601 установлена батарея объемом 1000 мАч. Устройство, как и другие модели линейки Xenium, оснащено запатентованной энергосберегающей технологией, которая за счет сочетания заводских настроек и емкого аккумулятора позволяет добиться внушительного времени работы от одного заряда: до 14,5 часа в режиме разговора и до 277 часов в режиме ожидания.

Большим преимуществом Philips Xenium E2601 является популярный форм-фактор модели — раскладушка. Ее ценят за компактность и удобство использования. Формат позволяет избежать случайных нажатий и вызовов, когда телефон лежит в кармане, а также одновременно разместить крупные клавиши с комфортным ходом и большой экран: диагональ дисплея 2,4 дюйма, а разрешение — 320x240 пикселей.

Philips Xenium E2601

В сложенном виде Philips Xenium E2601 имеет миниатюрные габариты (98х50,8х18,8 мм), вес телефона также невелик (96 г), поэтому он легко поместится в карман, дамскую сумочку или рюкзак школьника — устройство подойдет в качестве первого телефона ребенку. Philips Xenium E2601 доступен сразу в трех цветах: темно-сером, красном и синем. Корпус модели сочетает два варианта пластика. Клавиатура выполнена из матового материала, который приятен тактильно и не дает телефону выскользнуть из руки, а откидывающийся флип с дисплеем — из глянцевого с имитацией стекла. На нем же находятся три индикатора: заряда батареи, входящего звонка и сообщения, так что крышку даже не обязательно открывать, чтобы узнать о состоянии телефона.

Устройство имеет два слота для SIM-карт и дает возможность пользователю комбинировать тарифы разных операторов. Камера модели оснащена вспышкой и обладает разрешением 0,3 МП.

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Philips Xenium E2601 имеет FM-радио и встроенный MP3-плеер, что позволяет загрузить музыку при помощи карты microSD, а прослушать — с помощью наушников (для них в корпусе предусмотрен разъем 3,5 мм).

Модель появится в продаже в августе 2022 г. Рекомендованная розничная цена — 3490 руб.

Philips Xenium E2601, технические характеристики: Стандарт: 900/1800 МГц, BT 2.1, две SIM-карты (mini, mini); Размеры: 98х50.8х18.8 мм, вес 96 г; Дисплей: TFT-матрица, 240х320 пикселей, 2.4 дюйма; Поддержка двух SIM-карт в режиме ожидания; Камера 0,3 МП, FM-радио; Тип корпуса: раскладушка; Аккумулятор 1000 мАч; SMS; Функции: будильник, калькулятор, телефонная книга; Предустановленное ПО отсутствует; ОС: MTK Nucleus RTOS.