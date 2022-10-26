Телефон Philips Xenium E2101 появился в России

Новая модель на российском рынке — компактный моноблок Philips Xenium E2101.

Устройство имеет габариты 110х46,2х15 мм и вес всего 73 грамма — так что легко поместится в небольшой нагрудный карман и не будет занимать много места в сумке. Об этом CNews сообщили представители Philips.

Благодаря запатентованной энергосберегающей технологии Xenium, сочетающей оптимальные заводские настройки и емкий аккумулятор (1000 мАч), новинка проработает до 10 часов в режиме разговора и до двух недель в режиме ожидания.

Модель обладает всеми функциями, которые могут понадобиться при каждодневном использовании. Например, возможностью слушать FM-радио и песни, загруженные на карту памяти microSD, — для этого в устройстве имеются соответствующий слот и разъем для подключения наушников. Также в Philips Xenium E2101 есть будильник, календарь и калькулятор, а сам телефон поддерживает две SIM-карты, что позволяет сочетать тарифы разных операторов или пользоваться роумингом во время отпуска, не теряя основной номер.

Телефон доступен в трех цветовых вариантах: синем, красном и черном.

Модель появится в продаже в ноябре 2022 г. Рекомендованная розничная цена — 1390 руб.

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Технические характеристики

Стандарт: 900/1800 МГц, Bluetooth v2.1, две SIM-карты (mini, mini). Размеры 110х46,215 мм, вес: 73 грамма. Дисплей: TFT-матрица, 128х160 пикселей, 1.77 дюйма. Поддержка двух SIM-карт в режиме ожидания. До 340 часов в режиме ожидания. До 10 часов в режиме разговора. Слот для карты памяти microSD (карта памяти в комплект не входит, до 32 ГБ). FM-радио. Тип корпуса: моноблок. Аккумулятор 1000 мАч. Функции: будильник, календарь, калькулятор, телефонная книга, SMS. Предустановленное ПО отсутствует. ОС: Spreadtrum ThreadX RTOS (SC6531E).

Комплектация: телефон, аккумуляторная батарея, сетевое зарядное устройство, инструкция на русском языке, гарантийный талон, коробка.