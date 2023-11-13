Philips Xenium E6808: компактный телефон с доступом в интернет

На российский рынок выходит новая модель мобильного телефона — Philips Xenium E6808.

Модель Philips E6808 принадлежит к линейке с запатентованной энергосберегающей технологией Xenium, которая за счет сочетания оптимальных заводских настроек и емкого аккумулятора — 1700 мАч — позволяет обеспечить максимальное время работы без подзарядки. Так, Philips Xenium E6808 способен проработать до 12 часов в режиме разговора и почти месяц в режиме ожидания. При этом зарядка устройства осуществляется с помощью универсального провода USB Type-C.

Новинка имеет два разъема для SIM-карт формата nano. Помимо поддержки стандартных сетей второго и третьего поколения, модель работает в диапазоне 4G/LTE, а также поддерживает подключение к Wi-Fi. Это позволяет устройству выходить в интернет (для этого на Philips Xenium E6808 предустановлен мобильный браузер Opera Mini), а также выступать в качестве точки доступа и делиться интернетом с другими устройствами.

Philips Xenium E6808

Помимо этого, модель оснащена слотом для карты памяти формата MicroSD вместимостью до 128 ГБ. Она поможет хранить все нужные файлы в одном месте, слушать музыку и сохранять фотографии: камера устройства имеет внушительное для «кнопочника» разрешение в 2 МП.

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Philips Xenium E6808 имеет весь необходимый набор функций, который нужен современному человеку, от FM-радио и калькулятора до будильника и яркого фонарика. А экран диагональю 2,8 дюйма позволит обладателю телефона без проблем пользоваться этими функциями.

Новинка появится в продаже на российском рынке в ноябре 2023 г. Рекомендованная розничная цена — 5490 руб.