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Philips Xenium E2317 вышел в России

На российском рынке в продажу поступил мобильный телефон Philips Xenium E2317 с улучшенной автономностью и защищенным корпусом.

Одна из отличительных черт телефона Е2317 — возможность крепления телефона к руке с помощью идущего в комплекте ремешка за специальную выступающую деталь на верхней грани. Кроме того, устройство защищено от контакта с влагой и пылью по стандарту IP67.

Philips E2317 принадлежит к линейке Xenium — это запатентованная энергосберегающая технология, в которой сочетание оптимальных заводских настроек и емкого аккумулятора (2500 мАч) позволяет телефону проработать от одного заряда до 900 часов в режиме ожидания и до 37 часов в режиме разговора. Кроме того, телефон оснащен полноразмерным портом USB-A, который дает возможность использовать устройство в качестве пауэрбанка — и при необходимости подзарядить от него другую технику.

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Philips Xenium E2317

Экран Philips Xenium E2317 имеет диагональ 2,4 дюйма и разрешение 320х240 точек — изображение хорошо различимо даже на солнце. Встроенное ПО содержит все необходимые для каждодневного использования программы: калькулятор, будильник, MP3-плеер. Телефон также поддерживает прослушивание FM-радио. Для подключения наушников предусмотрен порт 3,5 мм, а музыку можно хранить на карте памяти microSD — для этого модель оснащена соответствующим слотом.

Для удобства пользователей на задней грани, рядом с камерой 0,3 МП, расположена вспышка, которую можно использовать как фонарик.

Модель появится в продаже в августе 2023 г. Рекомендованная розничная цена — 4990 руб.

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