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Philips зарегистрировала в России новую цифровую рентгеновскую систему

Техника

Philips зарегистрировала в России премиальную цифровую рентгеновскую систему Philips DigitalDiagnost С90.

Система Philips DigitalDiagnost С90 оптимизирует рабочий процесс в рентген кабинете, позволяя врачу и лаборанту применять наиболее современные технологии. Блок рентгеновской трубки на потолочном подвесе оснащен сенсорным экраном и впервые обеспечен полноценным функционалом рабочей станции лаборанта. Это позволяет специалисту задавать параметры исследования, не отходя от пациента. Кроме того, в блок встроена камера, которая может в режиме реального времени транслировать изображение пациента как на экран блока трубки, так и на монитор рабочей станции лаборанта. Благодаря этому рентген-лаборант может своевременно заметить и исправить изменение положения пациента или неправильное позиционирование, что минимизирует необходимость повторных снимков. Все это помогает повысить скорость и точность исследований с первого раза, а также снизить дозовую нагрузку на пациента.

На аппарате доступна функция «подавления костной ткани» Philips Bone Suppression. Она позволяет получать сразу два вида изображения за одну экспозицию – с костными структурами и без них, благодаря чему пациент не получает увеличенную дозовую нагрузку. Программное обеспечение способно «вычитать» плотность костных структур из изображений грудной клетки для беспрепятственного просмотра мягких тканей. Оно помогает в обнаружении узелков в легких, выявлении пневмонии и легочных грибковых инфекций. Данная опция автоматическая и не требует отдельного включения лаборантом.

В ортопедии и травматологии незаменимой станет другая функция системы Philips DigitalDiagnost C90 – возможность автоматической сшивки изображений. Опция позволяет в полностью автоматическом режиме получить составной снимок из 2-3 изображений в зависимости от типа исследований. А усовершенствованный алгоритм обработки UNIQUE 2 обеспечивает высокое качество снимков с улучшенной визуализацией даже самых мелких деталей, отсутствием накладывающийся областей и линий перекрытий. Эта опция доступна как на столе, так и на вертикальной стойке.

«С момента открытия рентгеновских лучей в конце XIX века рентгенология постоянно развивается. Разработчики стремятся создавать технологии, которые позволяют извлекать максимум из метода рентгенографии. Сегодня выбор рентгеновской системы обусловлен не только качеством изображений, которые получаются с ее помощью, но и множеством других факторов, – отметил Михаил Гончаров, директор кластера прецизионной диагностики компании Philips в России и СНГ. – Система DigitalDiagnost С90 оснащена рядом технологий, которые снижают дозу облучения во время процедуры, при этом улучшая качество получаемых изображений, а также обеспечивают комфорт для пациента и врача. Мы рады, что теперь это решение доступно в России и надеемся, что вскоре оно появится во многих клиниках региона».

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