Телефон Philips Xenium E125 возвращается в Россию

На российский рынок возвращается мобильный телефон Philips Xenium E125.

Миниатюрный моноблок имеет габариты 117х48,5х15,6 мм и весит 91 г, так что его можно без особых проблем поместить в нагрудный карман пиджака или компактную сумочку. Об этом CNews сообщили представители Philips Xenium.

Устройство оснащено аккумулятором емкостью 2000 мАч. В сочетании с запатентованной энергосберегающей технологией Xenium, которая оптимизирует настройки телефона, новинка проработает от одного заряда до 28 часов в режиме разговора и до двух месяцев в режиме ожидания. Такие показатели позволяют пользователю быть уверенным, что в нужный момент он не останется без связи.

Характеристики модели содержат все базовые функции, которые могут понадобиться человеку в каждодневном использовании. FM-радио и MP3-плеер позволяют слушать музыку - в том числе композиции, загруженные на карту памяти microSD. Для этого в устройстве предусмотрен соответствующий слот, а также разъем для наушников и расположенный на задней панели динамик. Кроме того, в программное обеспечение телефона входят будильник, калькулятор и календарь.

Philips Xenium E125

Модель имеет два слота для SIM-карт, что позволяет пользователю комбинировать тарифы разных операторов или использовать телефон в поездках, занимая один из разъемов тарифом от местного провайдера.

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Телефон доступен в классическом черном цвете. Устройство появится в продаже в марте 2023 г. Рекомендованная розничная цена - 1790 рублей.

Технические характеристики

Стандарт: 850/900/1800/1900 МГц. Размеры: 117х48,5х15,6 мм, вес 91 г. Дисплей: TFT матрица, 128 х 160 пикселей, 1.77 дюйма Поддержка двух SIM-карт в режиме ожидания (mini-SIM и mini-SIM). До 1464 часов в режиме ожидания. До 28 часов в режиме разговора. MP3-плеер, FM-радио. Тип корпуса: моноблок. Камера 0.08 МП. Слот для карты памяти microSD. Аккумулятор: 2000 мАч

В комплект поставки входят: телефон, аккумуляторная батарея, сетевое зарядное устройство, инструкция на русском языке, гарантийный талон, коробка. Карта microSD в комплектацию не входит.