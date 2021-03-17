Спецпроекты

Philips начинает производить МРТ в Московской области

Техника

Philips объявила о расширении производства медицинского оборудования в Московской области и начале выпуска магнитно-резонансных томографов на базе предприятия «Рентгенпром» в подмосковной Истре. Соответствующее соглашение с «Рентгенпром», который входит в группу компаний «Амико», было подписано 16 марта 2021 г. Первый произведенный в Московской области МРТ Philips Ingenia 1.5T планируется к выпуску с завода в III-IV квартале 2021 г.

Проект по производству медицинского оборудования Philips в России детально планировался и обсуждался с Министерством промышленности и торговли России с самых ранних этапов. В 2015-2016 гг. Philips неоднократно представляла на согласование в Департамент развития фармацевтической и медицинской промышленности концепции производства высокотехнологичного медицинского оборудования, а затем корректировала планы по результатам консультаций. Благодаря конструктивному взаимодействию с Минпромторгом проект был окончательно утвержден, и в июле 2017 г. состоялся запуск производства ультразвуковых систем высокого и экспертного класса на территории Московской области в партнерстве с «Рентгенпромом». Сегодня на этом заводе выпускают УЗ-системы и компьютерные томографы Philips. В планах также углубление сотрудничества в части производства КТ.

Российское медицинское оборудование Philips отвечает единым международным стандартам компании и ничем не уступает по качеству аппаратам, изготовленным за рубежом, отмечают в Philips. Кроме того, благодаря производству в России значительно сокращается время поставки техники в клиники.

«Благодаря производству оборудования в России отечественные заказчики получают возможность закупать технику международного уровня. Производство инноваций, релевантных для локального рынка – одно из приоритетных направлений деятельности Philips в нашей стране, – отметил Максим Кузнецов, глава Philips в Центральной и Восточной Европе, России и СНГ. – В целом производство высокотехнологичного медоборудования в России способствует развитию медицинской экосистемы. Мы рады, что нам удается не останавливаться на достигнутом и расширять линейку изготавливаемых здесь решений. Уверены, что совместные усилия правительства МО, Philips и группы компаний «Амико» сделают современные технологии более доступными для лечебных учреждений, а значит помогут повысить качество здравоохранения во многих регионах страны».

«Медицинская техника Philips производится на базе нашего предприятия уже три года. За это время в российские больницы были поставлены сотни компьютерных томографов и УЗ-аппаратов, которые соответствуют лучшим мировым стандартам, – отметил Николай Блинов, директор НПАО «Амико». – Мы ценим партнерство с компанией Philips и рассчитываем, что уже скоро лечебные учреждения также смогут пополнить парк оборудования высококачественными МРТ, изготовленными в Подмосковье».

Томограф Philips Ingenia 1.5T позволяет получать цифровые МР-изображения высочайшего качества при коротком времени исследования. Решение включает в себя ряд технологий, которые позволяют не только увеличивать диагностическую точность, но и оптимизировать пациентопоток.



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