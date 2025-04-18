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Компания «Ванэнерджи» выводит на российский рынок многофункциональный USB-хаб Philips SWV6115G/59

В России стартовали продажи 5-в-1 USB-хаба Philips SWV6115G/59 — многофункционального решения для пользователей, которым важно удобство, надежность и универсальность при подключении устройств. Благодаря сочетанию разъёмов USB-A, USB-C, HDMI и поддержке зарядки Power Delivery хаб позволяет подключать сразу несколько устройств, обеспечивая высокую скорость передачи данных и комфорт при работе и развлечениях.

Новинку на российский рынок поставляет компания «Ванэнерджи» — официальный дистрибьютор высокотехнологичной электроники.

Philips SWV6115G/59 — это компактный и стильный хаб в корпусе серого цвета, поддерживающий широкий набор интерфейсов.

USB-хаб Philips позволяет одновременно подключать до пяти устройств и включает в себя все необходимые интерфейсы для комфортной и быстрой работы: два порта USB 3.0 со скоростью передачи данных до 5 Гбит/с; два порта USB-C PD для быстрой зарядки и передачи данных; один HDMI-порт с поддержкой разрешений 4K@60Hz и 1080p Full HD.

Концентратор подключается через современный USB-C 3.0, что обеспечивает высокую стабильность и скорость передачи. Компактная длина кабеля — всего 10 см — делает устройство удобным в использовании даже в ограниченном пространстве.

Philips SWV6115G/59 также поддерживает широкие мультимедийные возможности, включая трансляцию видео в формате 4K и Full HD, что делает его отличным выбором как для профессионалов, так и для домашних пользователей.

«Мы рады представить российским пользователям продуманное и универсальное устройство от бренда Philips. USB-концентратор 5-в-1 отвечает самым актуальным потребностям в сфере подключения и мобильности, сочетая в себе качество, функциональность и стильный дизайн», — сказала Лилиана Кокорева, директор по продажам компании «Ванэнерджи».

Помимо USB-хабов представлены и другие категории электроники под брендом Philips — от адаптеров и кабелей до сетевых зарядных устройств и аксессуаров для мобильной техники.

USB-хаб Philips SWV6115G/59 уже доступен к заказу на крупнейших онлайн-площадках, а также в розничных магазинах партнёров по рекомендуемой цене 3899 руб.

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