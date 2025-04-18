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Кокорева Лилиана


УПОМИНАНИЯ


18.04.2025 Компания «Ванэнерджи» выводит на российский рынок многофункциональный USB-хаб Philips SWV6115G/59 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Кокорева Лилиана и организации, системы, технологии, персоны:

Philips 2064 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24786 1
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1062 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14018 1
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USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10123 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3559 1
Россия - РФ - Российская федерация 148697 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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