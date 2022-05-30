Мобильный телефон Philips Xenium E227 выходит на российский рынок.

Мобильный телефон Philips E227 относится к линейке Xenium. Запатентованная энергосберегающая технология за счет сочетания заводских настроек и емкого аккумулятора 1700 мАч позволяет телефону работать без подзарядки до 23 часов в режиме разговора и до 602 часов в режиме ожидания. Об этом CNews сообщили представители Philips.

Philips Xenium E227 в первую очередь ориентирован на пожилых людей, при его разработке учитывались особенности и требования таких пользователей к устройству. Модель оснащена дисплеем с диагональю 2,8 дюйма и крупными кнопками, которые заметно упрощают навигацию. Для удобства и безопасности на задней панели телефона расположена специальная кнопка SOS: ее можно запрограммировать на моментальный вызов или отправку SMS-сообщения выбранным контактам.

В комплект поставки помимо мобильного телефона Philips Xenium E227, аккумулятора и сетевого зарядного устройства входит док-станция. В ней используется принцип ПИН — таким же образом заряжаются домашние радиотелефоны. Благодаря ему телефон можно поставить на зарядку без опаски, что процесс не начнется или устройство выпадет.

Philips Xenium E227

Кроме того, Philips Xenium E227 можно использовать в качестве стационарного телефона в офисе или для рабочих групп. Благодаря возможности зарядки Е227 через док-станцию, телефоны удобно подзаряжать и брать с собой, когда сотрудник покидает рабочее место или много перемещается по территории здания.

Телефон поддерживает сеть 2G, поэтому вы не останетесь без связи на даче, даже если другие устройства в этом месте не ловят. Philips Xenium E227 поддерживает две SIM-карты, что дает возможность пользователям комбинировать тарифы от нескольких операторов и использовать устройство одновременно и как мобильный, и как стационарный телефон. Philips Xenium E227 —мобильный телефон для всех членов семьи, независимо от их возраста.

Телефон доступен в двух цветах: классическом темно-сером и насыщенном красном.

Philips Xenium E227 появится в продаже в мае 2022 г. Рекомендованная розничная цена нового мобильного телефона составит 3490 руб.

Philips Xenium E227, технические характеристики

- Размеры: 142,3х56х15,7 мм, вес 119 г.

- Дисплей: TFT-матрица, 240х320 пикселей, 2,8 дюйма

- Поддержка двух SIM-карт в режиме ожидания

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- Камера: 0,3 Мп

- FM-радио

- Тип корпуса: моноблок

- Аккумулятор: 1700 мАч

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- SMS

- Функции: будильник, калькулятор, телефонная книга

Комплектация: телефон, аккумуляторная батарея, сетевое зарядное устройство, кабель micro-USB, док-станция, инструкция на русском языке, гарантийный талон, коробка.

Карта MicroSD в комплект поставки не входит.