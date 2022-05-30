Мобильный телефон Philips Xenium E227 выходит на российский рынок.
Мобильный телефон Philips E227 относится к линейке Xenium. Запатентованная энергосберегающая технология за счет сочетания заводских настроек и емкого аккумулятора 1700 мАч позволяет телефону работать без подзарядки до 23 часов в режиме разговора и до 602 часов в режиме ожидания. Об этом CNews сообщили представители Philips.
Philips Xenium E227 в первую очередь ориентирован на пожилых людей, при его разработке учитывались особенности и требования таких пользователей к устройству. Модель оснащена дисплеем с диагональю 2,8 дюйма и крупными кнопками, которые заметно упрощают навигацию. Для удобства и безопасности на задней панели телефона расположена специальная кнопка SOS: ее можно запрограммировать на моментальный вызов или отправку SMS-сообщения выбранным контактам.
В комплект поставки помимо мобильного телефона Philips Xenium E227, аккумулятора и сетевого зарядного устройства входит док-станция. В ней используется принцип ПИН — таким же образом заряжаются домашние радиотелефоны. Благодаря ему телефон можно поставить на зарядку без опаски, что процесс не начнется или устройство выпадет.
Кроме того, Philips Xenium E227 можно использовать в качестве стационарного телефона в офисе или для рабочих групп. Благодаря возможности зарядки Е227 через док-станцию, телефоны удобно подзаряжать и брать с собой, когда сотрудник покидает рабочее место или много перемещается по территории здания.
Телефон поддерживает сеть 2G, поэтому вы не останетесь без связи на даче, даже если другие устройства в этом месте не ловят. Philips Xenium E227 поддерживает две SIM-карты, что дает возможность пользователям комбинировать тарифы от нескольких операторов и использовать устройство одновременно и как мобильный, и как стационарный телефон. Philips Xenium E227 —мобильный телефон для всех членов семьи, независимо от их возраста.
Телефон доступен в двух цветах: классическом темно-сером и насыщенном красном.
Philips Xenium E227 появится в продаже в мае 2022 г. Рекомендованная розничная цена нового мобильного телефона составит 3490 руб.
Philips Xenium E227, технические характеристики
- Размеры: 142,3х56х15,7 мм, вес 119 г.
- Дисплей: TFT-матрица, 240х320 пикселей, 2,8 дюйма
- Поддержка двух SIM-карт в режиме ожидания
- Камера: 0,3 Мп
- FM-радио
- Тип корпуса: моноблок
- Аккумулятор: 1700 мАч
- SMS
- Функции: будильник, калькулятор, телефонная книга
Комплектация: телефон, аккумуляторная батарея, сетевое зарядное устройство, кабель micro-USB, док-станция, инструкция на русском языке, гарантийный талон, коробка.
Карта MicroSD в комплект поставки не входит.