Спецпроекты

Техника
|

Philips Xenium E172 – новая модель телефона на российском рынке

Philips представляет на российском рынке новую модель телефона — Philips Xenium E172.

Как и все телефоны из линейки Xenium, модель E172 имеет одноименную запатентованную энергосберегающую технологию, позволяющую обеспечить максимальное время работы на одном заряде. Такой результат достигается за счет емкого аккумулятора на 1700 мАч, а также оптимизации настроек телефона. Все это обеспечивает впечатляющие показатели автономности: Philips Xenium E172 способен проработать на одном заряде 19 часов в режиме разговора и 601 час в режиме ожидания.

Новинка имеет два разъема для SIM-карт, а также слот для microSD-карты вместимостью до 16 ГБ. MicroSD-карта поможет хранить все нужные файлы в одном месте, а две SIM-карты окажутся незаменимыми, если вы хотите отделить личные контакты от рабочих, добиться максимальной экономии при использовании тарифов от двух сотовых операторов или просто быстро переключаться между симками в домашнем регионе и в роуминге.

Philips Xenium E172 имеет необходимый набор функций, который нужен современному человеку: от FM-радио до яркого фонарика.

philips.jpg

Philips Xenium E172

Телефон имеет классические лаконичные формы. Привлекательный дизайн и классический черный цвет корпуса делают его подходящим для людей разных возрастов и профессий. Заряжается Philips Xenium E172 через кабель Micro USB.

Новинка появится в продаже на российском рынке в июне 2021 года. Рекомендованная розничная цена: 2290 рублей.

Philips Xenium E172, технические характеристики

2G 900/1800 MHz

2.4” QVGA 320x240

Пластик, цвета: черный

Spreadtrum SC6531E

Две SIM-карты, microSD

Память: 32+32 MБ

BT V2.1

Камера 0.3 Мп

Фонарик, FM-радио

АКБ 1700 мАч

Micro USB

Эльяс Касми

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Бесплатный аналог Photoshop «умер» после того, как Oracle запретила главному разработчику им заниматься

Хакеры выбили крупнейший в истории выкуп из корпорации, атакованной шифровальщиком

Сбербанк создал собственный электромобиль без педалей и руля. Видео

Крупнейший в мире производитель ноутбуков переведет их на устаревший Wi-Fi

Instagram официально превращается в барахолку. В него добавили функцию распродаж

У России есть древняя ИТ-система слежения за льдами Арктики. Ей потребовалось масштабное обновление

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор линейно-интерактивных источников бесперебойного питания Tripp Lite AVRX

Где на самом деле делают смартфоны: не только в Китае

Лучшие фитнес-браслеты 2021 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Разработан детектор сарказма — теперь у ИИ будут нетривиальные задачи

Новые биоботы плавают с беспрецедентной скоростью — все дело в необычных пружинах

Уникальный след есть у каждого 3D-принтера: в чем опасность
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Как выбрать оптимальный сканер штрих-кодов Как выбрать оптимальный сканер штрих-кодов ВТБ первым из российских банков создал портал для разработчиков ВТБ первым из российских банков создал портал для разработчиков