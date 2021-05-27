Philips Xenium E172 – новая модель телефона на российском рынке

Philips представляет на российском рынке новую модель телефона — Philips Xenium E172.

Как и все телефоны из линейки Xenium, модель E172 имеет одноименную запатентованную энергосберегающую технологию, позволяющую обеспечить максимальное время работы на одном заряде. Такой результат достигается за счет емкого аккумулятора на 1700 мАч, а также оптимизации настроек телефона. Все это обеспечивает впечатляющие показатели автономности: Philips Xenium E172 способен проработать на одном заряде 19 часов в режиме разговора и 601 час в режиме ожидания.

Новинка имеет два разъема для SIM-карт, а также слот для microSD-карты вместимостью до 16 ГБ. MicroSD-карта поможет хранить все нужные файлы в одном месте, а две SIM-карты окажутся незаменимыми, если вы хотите отделить личные контакты от рабочих, добиться максимальной экономии при использовании тарифов от двух сотовых операторов или просто быстро переключаться между симками в домашнем регионе и в роуминге.

Philips Xenium E172 имеет необходимый набор функций, который нужен современному человеку: от FM-радио до яркого фонарика.

Philips Xenium E172

Телефон имеет классические лаконичные формы. Привлекательный дизайн и классический черный цвет корпуса делают его подходящим для людей разных возрастов и профессий. Заряжается Philips Xenium E172 через кабель Micro USB.

Новинка появится в продаже на российском рынке в июне 2021 года. Рекомендованная розничная цена: 2290 рублей.

Philips Xenium E172, технические характеристики

2G 900/1800 MHz

2.4” QVGA 320x240

Пластик, цвета: черный

Spreadtrum SC6531E

Две SIM-карты, microSD

Память: 32+32 MБ

BT V2.1

Камера 0.3 Мп

Фонарик, FM-радио

АКБ 1700 мАч

Micro USB