Philips Xenium E2301 представлен в России

На российский рынок выходит новая модель мобильного телефона Philips Xenium E2301 с укрепленным корпусом, большим экраном и возможностью долгой автономной работы.

Philips Xenium E2301 оснащен батареей объемом 3000 мАч и имеет запатентованную энергосберегающую технологию Xenium: сочетание заводских настроек и емкого аккумулятора позволяет модели проработать на одном заряде более двух суток (до 52 часов) в режиме разговора и более месяца (до 923 часов) — в режиме ожидания. Об этом CNews сообщили представители Philips.

За счет встроенного в корпус порта USB-A в экстренном случае аппарат можно использовать как зарядное устройство, или пауэрбанк, — и при необходимости подзарядить любой другой гаджет, будь то телефон, смартфон, электронная книга или музыкальная колонка.

Philips Xenium E2301 доступен в двух цветах: темно-сером и зеленом, и имеет укрепленный корпус, который не даст телефону пострадать при падении на землю из руки. Дисплей диагональю 2,8 дюйма с разрешением 320х240 пикселей позволит увидеть текст на экране даже в солнечный день. Два слота для SIM-карт позволят совмещать разные тарифы — в зависимости от стоимости, покрытия или качества сигнала. А в поездках за рубеж можно одновременно использовать свою постоянную SIM-карту и тариф локального оператора.

Philips Xenium E2301

Телефон оснащен камерой с разрешением 0,3 МП, а также FM-радио. Загрузить музыкальные композиции позволит карта памяти MicroSD, для которой предусмотрен специальный слот, а прослушать их — встроенный MP3-плеер.

Для удобства пользователей в Philips Xenium E2301 встроен яркий фонарик, который точно пригодится ночью на природе: в парке, в лесу или в горах.

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Модель появится в продаже в июле 2022 г. Рекомендованная розничная цена — 3390 руб.

Philips Xenium E2301, технические характеристики: Связь: 900/1800 МГц, BT 2.1; Размеры: 142х59,7х18 мм, вес 153 г; Дисплей: TFT-матрица, 320х240 пикселей, 2,8 дюйма; Поддержка двух SIM-карт в режиме ожидания; MP3-плеер; FM-радио; Тип корпуса: моноблок; Камера 0,3 МП; Слот для карты памяти MicroSD; SMS; Аккумулятор 3000 мАч; Предустановленное ПО отсутствует; Функции: будильник, калькулятор, телефонная книга.

Комплектация: телефон, аккумуляторная батарея, сетевое зарядное устройство, кабель micro-USB, инструкция на русском языке, гарантийный талон, коробка.

Доступные цвета: темно-серый, зеленый.