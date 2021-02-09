Спецпроекты

Назначен глава Philips в регионе Центральной и Восточной Европы, России, СНГ

Бизнес Кадры
, Текст: Владимир Бахур

Philips объявила о назначении Максима Кузнецова на должность главы Philips в регионе Центральной и Восточной Европы, России, СНГ. На этой позиции Максим будет руководить командой из 1600 сотрудников в 30 странах. Ранее Максим возглавлял региональное подразделение Philips в России, Беларуси и Центральной Азии. Назначение вступило в силу в январе 2021 года.

«Я ценю возложенную на меня ответственность и рад, что вот уже более 15 лет вношу свой вклад в улучшение качества жизни людей с помощью значимых инноваций. Здоровье и благополучие людей было и остается приоритетом компании Philips. Наши потребительские товары помогают вести здоровый образ жизни, а медицинские решения играют важнейшую роль в совершенствовании систем здравоохранения, что особенно актуально в условиях пандемии COVID-19, – отметил Максим Кузнецов, глава Philips в регионе Центральной и Восточной Европы, России, СНГ. – Уверен, что сильная и сплоченная команда Philips будет продолжать менять жизни людей к лучшему».

Максим Кузнецов присоединился к компании Philips в 2005 году и занимал различные позиции в сфере продаж и маркетинга. С 2012 года он руководил бизнесом компании в Украине, а с 2014 года – направлением «Потребительские товары» в России, Беларуси и Центральной Азии. В ноябре 2017 года был назначен на должность главы Philips в России и Центральной Азии, а также возглавил научно-исследовательскую лабораторию Philips Research в инновационном центре «Сколково».

Максим Кузнецов участвовал в выводе на рынки России и СНГ новейших медицинских решений Philips. Среди них портативное ультразвуковое устройство Lumify, система ангиографическая Azurion, магнитно-резонансный томограф Ingenia Ambition X. При непосредственном участии Максима были достигнуты значительные успехи в области медицинского консалтинга, а также разработаны новые для Philips инструменты продаж медоборудования – прямые сделки с государственным сектором, контракты жизненного цикла, лизинг. Так, в 2020 году Philips заключила контракты на поставки МРТ, ангиографических и ультразвуковых систем в клиники Москвы и Ямало-Ненецкого автономного округа. Компания будет осуществлять сервисное обслуживание этих аппаратов на протяжении всего их жизненного цикла.

Кроме того, Philips продолжает активно развивать проект локализации производства медицинского оборудования в России: сегодня на территории Московской области изготавливаются компьютерные томографы и ультразвуковые системы Philips.

Максим активно поддерживает научную деятельность компании - лаборатория Philips Research в «Сколково» запускает все больше новых проектов. В настоящее время в лаборатории ведутся работы по развитию технологий компьютерного зрения на базе искусственного интеллекта (ИИ) для обработки и анализа медицинских изображений. Также в лаборатории создаются решения для оптимизации процессов в отделении лучевой диагностики, разрабатываются системы поддержки принятия клинических решений.

Компания Philips также добилась значительных успехов в продвижении и реализации потребительских товаров. При непосредственном участии Максима на российский рынок были успешно выведены на рынок такие бренды, как Saeco, Philips Zoom и Philips Respironics, открыт официальный интернет-магазин потребительских товаров.

Другие материалы рубрики

Топ-менеджер Microsoft украл у Intel сверхсекретные данные о процессорах Xeon

Крупного акционера Merlion, подозреваемого в покушении на убийство, перевели из-под стражи под домашний арест

На постсоветском пространстве закрылся несостоявшийся конкурент сотовых операторов

Amazon под угрозой увольнения загнала работников на десятичасовые ночные смены

Арестован бывший топ-менеджер Beeline

Владимир Муравьев, ИТ-директор «АльфаСтрахование» в интервью CNews: Мировой InsurTech пока находится на шаг впереди российского

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Самые ожидаемые смартфоны 2021 года

Телевизор за 10 000 рублей: на что можно рассчитывать?

Техноблог

Как проверить погрешность инфракрасного термометра?

Самые бесполезные подарки на 23 февраля и 8 марта: ZOOM не советует

Показать еще

Наука

Оптический ускоритель нейронной сети — путь к быстрому машинному разуму

Двигатель, работающий внутри нейтронного луча — шаг к автомобилям со сверхнизким выбросом

Благодаря квантовому эффекту открыт новый источник энергии

Следующее поколение портативных компьютеров будет в форме наушников?
Показать еще
Виртуальный саммит IBM Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего" 18 февраля 2021 в 12.00 MSK Когда ИТ-директор берется за цифровизацию, это всегда приводит к проблемам Когда ИТ-директор берется за цифровизацию, это всегда приводит к проблемам Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам