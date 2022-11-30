Раскладушка Philips Xenium E2602 готовится к релизу в России

В продажу на российском рынке поступит новинка — выполненный в форм-факторе раскладушки мобильный телефон Philips Xenium E2602, оснащенный большими внутренним и внешним дисплеями и емким аккумулятором. Об этом CNews сообщили представители Philips.

За счет компактных габаритов и небольшого веса (104х55х21,8 мм, 135,2 г) модель удобно держать в руке и носить в кармане или сумке.

Внутренний дисплей Е2602 имеет диагональ 2,8 дюйма и разрешение 240х320 пикселей, а внешний — 1,7 дюйма. Чтобы владелец мог не беспокоиться о пропущенных вызовах и СМС-сообщениях, на задней стороне откидного флипа размещен дополнительный дисплей диагональю 1,77 дюйма — проверить время или события можно, даже если телефон находится в сложенном виде. Для его включения на боковой грани расположена отдельная кнопка — в остальное время он не расходует заряд батареи.

Philips E2602 относится к линейке телефонов с запатентованной энергосберегающей технологией Xenium. Благодаря емкому аккумулятору 1800 мАч и оптимальным заводским настройкам телефон может проработать до 29 часов в режиме разговора и до 747 часов (это почти месяц) — в режиме ожидания.

Для зарядки в устройстве предусмотрен порт USB-C. Универсальный кабель подойдет для зарядки большого числа других гаджетов; разъем отличается от аналогов удобством использования: провод симметричен по горизонтали, его можно подключать к устройству любой стороной.

Ефим Климов, «Эттон»: Как мы получили грант на разработку MES-системы Поддержка ИТ-отрасли

Philips Xenium E2602 доступен в трех цветах: темно-сером, синем и красном. Телефон оборудован камерой с разрешением 0,3 МП. Также устройство позволяет слушать FM-радио и загруженные в память музыкальные композиции — для этого в модели предусмотрен слот для карты памяти microSD (карта в комплект не входит). Поддержка двух SIM-карт позволяет комбинировать тарифы разных операторов.

Телефон появится в продаже в декабре 2022 г. Рекомендованная розничная цена — 3690 руб.