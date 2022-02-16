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Philips Monitors представляет три новых игровых монитора для ПК в линейке M3000

В конце 2021 г. Philips Monitors расширила каталог игровых мониторов для ПК своего флагманского бренда Momentum, запустив две новые линейки — M3000 и M5000. Теперь настало время представить еще три модели, предназначенные для интенсивных и разножанровых компьютерных игр: 27M1N3200VA (27 дюймов/68,5 см), 27M1N3200VS (27 дюймов/68,5 см) и 27M1N3200ZA (27 дюймов/68,5 см). Об этом CNews сообщили представители Philips Monitors.

Цель выпуска линейки M3000 — обеспечить геймерам отличную производительность и все необходимое для того, чтобы всегда иметь преимущество перед оппонентами. Подобно предыдущим моделям серии, и дизайн, и функциональность мониторов Philips 27M1N3200VA, 27M1N3200VS и 27M1N3200ZA соответствуют вкусам и ожиданиям геймеров во всем мире. Общий стиль серии включает оригинальную новую подставку с металлической текстурой для минималистского вида, которая отлично впишется в любой интерьер, включая домашний офис. Пользователи, планирующие создать систему из нескольких мониторов, особенно оценят отсутствие рамок с трех сторон, благодаря чему создается иллюзия единого огромного экрана.

Новые мониторы оснащены функциями, позволяющими выдерживать интенсивные игровые сессии и дающими преимущество перед конкурентами. Все три модели обеспечивают частоту обновления 165 Гц в играх на ПК и быстрый отклик 1 мс (MPRT) для плавного, четкого, яркого изображения. В консольных играх можно достичь частоты обновления 120 Гц при разрешении FHD. Низкая задержка ввода уменьшает задержку устройства, улучшая игровой процесс в динамичных соревновательных играх. Кроме того, новые игровые дисплеи Philips имеют экранное меню быстрого доступа, точно настроенное для геймеров, предлагающее несколько вариантов и обеспечивающее максимальную производительность.

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Игровой монитор Philips

Яркую и четкую картинку новые мониторы получили благодаря разрешению 16:9 Full HD (1920x1080 пикселей), а также технологиям Ultra-Wide-Color, которая обеспечивает более широкий спектр цветов, и SmartContrast, которая делает черный цвет более глубоким.

В мониторе Philips 27M1N3200ZA используется технология IPS LED с широким углом обзора для точной передачи изображения и цветов, а модели 27M1N3200VA и 27M1N3200VS оснащены панелью VA для высококонтрастного изображения с широкими углами обзора.

Новые модели, предназначенные для длительных игровых сессий, оснащены рядом технологий, обеспечивающих комфорт и хорошее самочувствие пользователей. Мониторы получили режим LowBlue и технологию Flicker-free, которые делают просмотр более комфортным. Модели 27M1N3200VA и 27M1N3200ZA обладают возможностью регулировать наклон, поворот и высоту экрана, что позволяет найти оптимальное положение с точки зрения эргономики.

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Спецификации

Мониторы Philips 27M1N3200VS и 27M1N3200VA появятся в продаже в феврале 2022 г. по рекомендованной розничной цене 23 185 руб. и 24 047 руб. соответственно. Продажи модели Philips 27M1N3200ZA стартуют в марте 2022 г. по рекомендованной розничной цене 25 771 руб.

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Компания MMD-Monitors & Displays Holding B.V. (MMD) зарегистрирована в Нидерландах, главный офис находится в Амстердаме. Компания полностью принадлежит TPV Technology Limited (TPV), одному мировых производителей мониторов и ЖК-телевизоров.

MMD-Monitors & Displays Holding B.V. (MMD) эксклюзивно продает ЖК-дисплеи под брендом Philips по всему миру по лицензии Koninklijke Philips N.V.

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