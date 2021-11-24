Philips получила грант на разработку пакета приложений для ультразвуковых исследований в акушерстве

Фонд Билла и Мелинды Гейтс предоставил Philips грант в размере $15,4 млн на разработку пакета приложений на основе искусственного интеллекта (ИИ). Программное обеспечение призвано повысить качество и доступность акушерской помощи в странах с низким и средним уровнем дохода, особенно в сообществах, лишенных достаточного доступа к здравоохранению. По статистике, около 830 женщин в мире ежедневно умирают из-за осложнений во время беременности и родов. Новые приложения помогут медицинским работникам диагностировать патологии беременности на ранних стадиях, что позволит значительно уменьшить количество акушерских смертей, а также снизить перинатальную смертность и заболеваемость.

Новый пакет приложений будет использоваться на мобильных ультразвуковых системах Philips Lumify, которые уже широко распространены в рамках программ по поддержке здоровья матерей и младенцев по всему миру. Организаторы проекта будут опираться на опыт фонда Philips Foundation, цель которого – расширять доступ к качественной медицине в регионах, где это особенно необходимо. Например, одна из программ фонда включает в себя обучение акушеров и фельдшеров проведению пренатального скрининга с помощью ультразвука в деревенских клиниках Кении. Во время исследований медицинские работники могут дистанционно получать телемедицинские консультации врача ультразвуковой диагностики.

Фонд также реализует программы в России. Например, в 2021 г. совместно с Благотворительным фондом «Русфонд» Philips Foundation организовал инициативу, в рамках которой ряд государственных медицинских учреждений Самарской области и Республики Бурятия безвозмездно получили системы Lumify в свое распоряжение. После поступления оборудования специалисты Philips вместе с экспертами ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ провели для специалистов обучающие сессии, на которых рассказали, как применять новые технологии в клинических ситуациях. Врачи (анестезиологи-реаниматологи, врачи скорой медицинской помощи, акушеры-гинекологи, сердечно-сосудистые хирурги) регионов уже используют современные устройства Lumify в ежедневной клинической практике как в отделениях медицинских учреждений, так и на выездах, в том числе в санавиации, для проведения неотложных исследований на дому.

«В Бурятии системы Lumify уже помогают спасать жизни матерей и младенцев. Специалисты Территориального центра медицины катастроф республики используют мобильную ультразвуковую систему для оценки состояния плода у беременных женщин, которые попадают в ДТП. А врачи Республиканского перинатального центра МЗ РБ применяют Lumify на борту санитарной авиации для проведения УЗИ пациенткам в критическом состоянии, в том числе с внутрибрюшными кровотечениями. Lumify помогает оперативно диагностировать жизнеугрожающие патологии во время родов и позволяет врачам своевременно принимать тактические решения», – сказал Сергей Крутий, руководитель департамента «Ультразвуковые системы» Philips в Центральной и Восточной Европе, России и СНГ.

Мобильные ультразвуковые системы, такие как Philips Lumify позволяют оценивать течение беременности у женщин в рамках программ, направленных на помощь местным общинам. Однако средний медицинский персонал часто обладает недостаточными навыками и опытом для уверенной постановки диагноза. Приложения на основе ИИ помогут преодолеть эту сложность: с ними специалист получит поддержку как во время самой процедуры УЗИ, так и при анализе результатов исследования. Программное обеспечение поможет акушерам обнаружить беременности, сопряженные с высоким риском, и предупредить неблагоприятные исходы.

Зачем и как «Росгосстрах» внедряет ИИ? Внедрения

Всемирная организация здравоохранения рекомендует женщинам проходить по меньшей мере одно ультразвуковое исследование до 24 недели беременности, чтобы определить гестационный возраст плода значительно надежнее, чем это позволяет традиционный метод расчета по дате последней менструации перед беременностью. Более точная оценка гестационного возраста позволит снизить количество искусственно вызванных родов и улучшить опыт деторождения для многих женщин. Своевременная помощь матерям и новорожденным также помогает избежать осложнений при преждевременных родах. Сегодня на рынке нет коммерчески доступных решений, способных автоматизировать получение и интерпретацию изображений для широкого спектра акушерских исследований – применение ограничено УЗИ плода на ранних сроках.

Компания Philips и фонд Philips Foundation сейчас проводят несколько программ, направленных на снижение смертности матерей и новорожденных в сообществах с ограниченным доступом к медицинской помощи. Среди них партнерские проекты с Фондом ООН в области народонаселения и правительством Республики Конго, а также с Центром повышения квалификации в области женского и детского здоровья университета Ага Хана.