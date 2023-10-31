Телефон Philips Xenium E2125 в России

На российский рынок выходит новая модель мобильного телефона — Philips Xenium E2125. Она сочетает компактные габариты и длительное время автономной работы. Об этом CNews сообщили представители Philips.

Модель относится к линейке Xenium — свое название она получила в честь запатентованной энергосберегающей технологии, которая благодаря сочетанию оптимальных заводских настроек и емкого аккумулятора позволяет телефону проработать без подзарядки рекордно долгое время. Аккумулятор Philips Xenium E2125 обладает емкостью 1700 мАч — вкупе с технологией Xenium он обеспечивает до 19 часов работы в режиме разговора и чуть более месяца — в режиме ожидания. Для зарядки устройство оснащено стандартным и современным портом USB Type-C.

Philips Xenium E2125

Особенность модели — компактные габариты (114x50,6x15,35мм) и вес 88 граммов.

При этом Philips Xenium E2125 оснащен двумя слотами для SIM-карт, так что дает пользователю возможность комбинировать оптимальные для него тарифы от разных операторов или разделить контакты на личные и деловые.

Несмотря на компактные размеры, телефон оснащен экраном диагональю 1,77 дюйма — этого достаточно для повседневного использования и всех основных функций, которые поддерживает устройство (от будильника до калькулятора). На верхней грани расположен яркий фонарик.

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Память модели можно увеличить с помощью карты MicroSD, слот для которой предусмотрен в телефоне. На карте можно хранить музыкальные композиции: для их прослушивания устройство оснащено MP3-плеером и разъемом 3,5 мм для подключения наушников. Также телефон поддерживает возможность слушать FM-радио.

Philips Xenium E2125 доступен в трех цветах: черном, синем и красном. Новинка появится в продаже на российском рынке в ноябре 2023 г. Рекомендованная розничная цена — 1990 руб.