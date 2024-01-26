В diHouse доступна техника для красоты и здоровья Philips

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») пополнила свой портфель товарами для красоты и ухода от Philips. Бренд с многолетней историей создает и внедряет множество запатентованных технологий. Бытовая техника Philips пользуется большим спросом и доверием покупателей.

Согласно аналитическим данным, рынок товаров красоты и здоровья стабильно растет. Ирригаторы, аккумуляторные зубные щетки и гибридные триммеры для бороды являются наиболее динамично развивающимися продуктовыми категориями в России. Также от 2022 к 2023 г. значительно выросла популярность ряда других товаров: более чем на 30% увеличились продажи мужских товаров для бритья и стрижки, фенов (+25%) и приборов для укладки для волос (+20%).

Компания diHouse предлагает широкий перечень товаров для красоты и ухода Phillips, которые должным образом помогает заботиться о красоте и здоровье.

Партнерам уже доступны фены и утюжки для волос, электрические зубные щетки и ирригаторы, эпиляторы, электробритвы и триммеры, а также сменные комплектующие для всех перечисленных товаров Philips.