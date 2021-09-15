Philips завершила сделку по продаже подразделения Domestic Appliances глобальной инвестиционной компании Hillhouse Capital

Компания Royal Philips объявила о закрытии сделки по продаже подразделения Domestic Appliances глобальной инвестиционной компании Hillhouse Capital. Результаты транзакции, о которой было объявлено 25 марта 2021 г., будут отражены в отчете о прекращенной деятельности по итогам третьего квартала 2021 г. Денежные поступления Royal Philips от сделки составили около 3 млрд евро.

По итогам сделки Domestic Appliances, международная компания с оборотом в 2,2 млрд евро в 2020 г., включающая подразделения бытовой техники для кухни, техники для уборки в доме и ухода за одеждой, а также автоматических кофемашин, оценивается примерно в 3,7 млрд евро. Общая стоимость сделки составляет приблизительно 4,4 млрд евро, с учетом ежегодных платежей по дополнительному лицензионному договору на использование бренда сроком на 15 лет. Чистая приведенная стоимость ежегодных выплат за этот период оценивается приблизительно в 0,7 млрд евро.