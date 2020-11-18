MMD представила два новых игровых монитора Philips из серии E Line. Цены. Фото

MMD представила две новые модели в линейке Philips E Line, предназначенные для игр на ПК: Philips 242E1GAEZ (диагональ 23,8 дюйма/60,5 см) и Philips 272E1GAEZ (68,6 см). Новинки последуют за запуском мониторов Philips 242E1GAJ и Philips 272E1GAJ, который тоже состоялся этой осенью. Устройства оснащены регулируемой по высоте подставкой, которая обеспечивает максимальный комфорт при просмотре.

Монитор — уже не просто инструмент для выполнения простых действий, а ежедневный многозадачный помощник, который делает жизнь проще и приятнее. Представленные устройства оснащены сочетанием функций, которые оценят молодые люди и самозанятые работники. Пригодятся они как в работе и учебе, так и в развлечениях, таких как игры, общение в социальных сетях, просмотр видео и многих других.

Мониторы Philips 242E1GAEZ и Philips 272E1GAEZ оснащены технологией AMD FreeSync Premium, которая гарантирует высокую частоту обновления, компенсирует низкую частоту кадров и обеспечивает минимальную задержку в каждой игровой сессии. Благодаря частоте обновления 144 Гц и быстрому отклику 1 мс (MPRT), эти две модели могут похвастаться динамичной картинкой без задержек, что поможет в играх, где скорость имеет решающее значение, таких как гонки, экшн и шутеры.

Качество изображения чрезвычайно важно при выборе монитора для игр, потому в Philips 242E1GAEZ и Philips 272E1GAEZ ему уделено особое внимание. В устройствах используется технология Ultra Wide-Color, которая обеспечивает широкий спектр цветов, что делает картинку более естественной, с природными оттенками зеленого, ярким красным и глубоким синим. Технология SmartContrast, с другой стороны, придает насыщенность черному цвету. Более того, теперь геймеры могут еще больше персонализировать изображение благодаря оптимизированному игровому режиму SmartImage.

Монитор Philips 24E1GAEZ

Мониторы Philips 242E1GAEZ и Philips 272E1GAEZ оснащены светодиодной VA-матрицей, в котором используется усовершенствованная технология вертикальной ориентации с мультидоменной структурой, что обеспечивает очень широкий угол обзора 178°/178°. Эта функция поможет легко справиться с любой рабочей задачей, а также получить отличное качество изображения при просмотре веб-страниц и работе с графическими приложениями. Тем, кому приходится проводить почти весь день перед экраном, помогут эргономичные функции: регулировка по высоте на 100 мм и наклон -5°/20° позволит найти наиболее удобное положение, а о защите глаз побеспокоятся технология Flicker-Free и режим LowBlue.

Мониторы Philips 242E1GAEZ и Philips 272E1GAEZ появятся в продаже в конце ноября по ориентировочной цене 17190 и 21737 руб. соответственно.