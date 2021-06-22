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Philips Momentum — первый в мире монитор, созданный для Xbox

Компания MMD, и лицензионный партнер Philips по выпуску мониторов, объявляет о релизе первой в мире линейки игровых мониторов, разработанных специально для консолей Xbox. Серия Philips создана с нуля, чтобы обеспечить максимальное удобство поклонникам Xbox, а новый игровой монитор устанавливает стандарт для игр Xbox. Оснащенный технологией HDMI 2.1, он позволит играть в консольные игры нового поколения с разрешением 4K и частотой обновления 120 Гц, чтобы изображение было сверхчетким и сверхплавным. В партнерстве с Xbox MMD стремится к тому, чтобы новый монитор, маркированный как «Разработан для Xbox», обеспечил оптимальную производительность с момента подключения к Xbox Series X. Устройство получило диагональ 55 дюймов (139,7 см), которая гарантирует беспрецедентное погружение в игру.

В отличие от телевизоров, игровые мониторы Philips Momentum специально спроектированы так, чтобы обеспечить плавный и реалистичный игровой процесс с низкой задержкой и быстрой реакцией. Это особенно важно в динамичных играх, где необходима моментальная визуальная реакция на действия игрока. Флагманский 55-дюймовый Philips Momentum (559M1RYV) оснащен специально разработанной звуковой панелью от инженеров Bowers&Wilkins, британского производителя динамиков, известного на весь мир инновационными разработками и звуковой инженерией.

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Philips Momentum

Новый монитор Philips Momentum обеспечивает проверенную производительность при играх на Xbox, сверхчеткое разрешение 4K при минимальной частоте обновления 120 Гц, поддержку HDR с DisplayHDR 1000, регулируемую частоту обновления для плавности игр и постоянную низкую задержку. Команда производителя также разработала режим Xbox Game Mode, который обеспечивает впечатляющее качество изображения при игре на Xbox. Монитор создавался в тесном сотрудничестве с Xbox и был протестирован и одобрен инженерами Microsoft и TPV, чтобы гарантировать идеальную совместимость и оправдать высокие ожидания преданных поклонников Xbox.

Консольный игровой монитор Philips Momentum, 55 дюймов, 4K, созданный для Xbox (559M1RYV)

55 дюймов, разрешение 4K, частота обновления до 144 Гц, встроенная звуковая панель Bowers&Wilkins, сертификация VESA DisplayHDR 1000

Начало продаж: август 2021 г.

Рекомендованная розничная цена: 124 489 руб.

Новый монитор — только первая модель в линейке «Разработан для Xbox». В ближайшие месяцы серия пополнится и другими моделями.

Эльяс Касми

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