«Швабе» разрабатывает лазерные затворы с повышенной стойкостью

Инженеры московского НИИ и технопарка холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех» приступили к разработке устройств для управления добротностью излучения в лазерах. В их основе – новые типы кристаллов с более высокой лазерной стойкостью.

Разработку затворов ведет НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха – крупнейший в России научно-производственный центр в области квантовой электроники и технопарк в составе «Швабе», обладающий производственной базой по росту кристаллов и изготовлению элементной базы, включая электрооптические затворы.

Сейчас идет разработка лазерных затворов (модуляторов) на новых типах электрооптических кристаллов, что позволит применять их в широком диапазоне длин волн ближнего ИК-диапазона, в том числе в лазерах с безопасной для глаз длиной волны излучения – 1,5 мкм. Например, в высокоэнергетических технологических установках для обработки материалов, сварки, лазерной гравировки, в медицинских лазерах косметологического и хирургического назначения, а также в дальномерах и установках исследовательского типа.

Разрабатываемые электрооптические затворы предполагают конструктивную сборку и специальные технологии в производстве, отрабатывается технология напыления просветляющих покрытий с высокой лазерной стойкостью для различных длин волн в соответствии с применением затворов. Это позволяет производить конкурентоспособную продукцию высокого качества в широком диапазоне применений.

«На сегодняшний день производственный участок НИИ “Полюс” обладает уникальными технологиями изготовления электрооптических затворов и обеспечивает выпуск широкой номенклатуры кристаллов и элементов для лазерных установок гражданского назначения. Затворы создаются целым рядом моделей, при этом наши мощности позволяют выпускать их под заказ под конкретные технические требования заказчика», – сказал генеральный директор НИИ «Полюс» Евгений Кузнецов.

Затворы считаются высокотехнологическими изделиями, которые работают в составе излучателя лазера, управляя его энергетическими параметрами, и должны обладать высокими техническими характеристиками. Среди них – оптическая однородность, лазерная стойкость, низкий уровень потери излучения и высокая контрастность.

Процесс производства такого вида продукции включает несколько ключевых этапов – это обработка кристаллов, выпуск разного типа в соответствии с размером и формой, нанесение диэлектрических покрытий с высокой лазерной стойкостью, сборка электрооптических элементов. Данное направление сегодня является одним из приоритетных в деятельности НИИ «Полюс».