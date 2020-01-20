Wildberries переводит в электронный вид документы на внутреннее перемещение товара

Российский онлайн-ритейлер Wildberries на базе сервиса Synerdocs переводит в электронный вид документы на внутреннее перемещение товара.

Под брендом Wildberries сегодня работают более 5 тыс. собственных пунктов выдачи заказов на территории России и стран СНГ. Ежедневно между ними и распределительными центрами курсируют свыше 2,1 тыс. документов на внутреннее перемещение товара (аналог ТОРГ-13). Каждый раз оригиналы распечатывают, затем доставляют в пункт выдачи вместе с товаром, сверяют наименования с заказами и подписывают вручную. Затем бумагу отправляют обратно в распределительный центр.

Тестировать отправку, получение и подписание электронных документов на перемещение товара начали в октябре 2019 г. Решение для этих задач предоставил Synerdocs — сервис, в котором с 2015 г. проходит обмен электронными документами с поставщиками интернет-магазина.

Теперь оригиналы на пункте выдачи будут подписывать с помощью электронной подписи, и уже через пару минут информация об этом станет доступной всем участникам обмена.

Полный переход на ЭДО при перемещении товара между распределительным центром и пунктами выдачи планируется уже в 2020 г.

«Весь цикл работы с документами — от создания до последнего подписания — займет не более одного дня. При этом сократятся трудозатраты работников на пунктах выдачи, и они смогут еще больше внимания уделять покупателям», — сказалт менеджер по развитию клиентов Synerdocs Евгений Кузнецов.