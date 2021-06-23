Ростех и компания «ПетроИнжиниринг» приступают к выпуску высокотехнологичного оборудования для добычи нефти и газа

Научно-исследовательский институт «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха, входящий в Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех, совместно с компанией «ПетроИнжиниринг», специализирующейся на предоставлении сервисных услуг в области бурения нефтяных и газовых скважин, приступают к реализации крупного проекта по выпуску оборудования для нефтедобычи.

Стороны планируют наладить совместно разработку и выпуск современной буровой техники, в том числе – долот PDC (Polycrystalline Diamond Bits) – профессионального инструмента, изготовленного по инновационной технологии для бурения нефтяных, газовых или геотермальных скважин. Со стороны Госкорпорации в проекте задействован НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха в составе холдинга «Швабе».

Соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор НИИ «Полюс» Евгений Кузнецов и генеральный директор «ИСК «ПетроИнжиниринг» Александр Герасименко.

«НИИ “Полюс” уже имеет опыт создания уникального специализированного оборудования для отрасли подводной добычи нефти и газа – в октябре 2020 г. мы запустили в серийное производство волоконно-оптическую систему передачи и преобразования оптических сигналов, которая позволяет управлять подводной инфраструктурой добычи на шельфе. «ИСК «ПетроИнжиниринг» – одна из крупнейших российских нефтесервисных компаний, которая с 2015 г. успешно разрабатывает и выпускает собственное буровое оборудование. Объединение наших компетенций станет залогом эффективного сотрудничества и позволит значительно повысить производственный потенциал обеих сторон», – отметил Евгений Кузнецов.

«ПетроИнжиниринг» осуществляет деятельность практически во всех сегментах нефтесервисного рынка, имеет собственное производство бурового инструмента и специализируется на предоставлении инженерных услуг в области бурения.

«ПетроИнжиниринг» разработала уже более 400 конструкций долот серии PE (PetroEngineering) под брендом PetroBits с учетом модификаций под основные российские регионы нефтегазодобычи. На сегодняшний день специалисты компании пробурили уже более 5 тыс. скважин по всей стране с суммарной проходкой около 14 тыс. километров.