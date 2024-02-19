В России создана революционная технология лазеров нового поколения, компактных и экономных

Российский ученый разработал новую технологию создания лазеров. Она может быть применено при производстве медицинского оборудования, беспилотного транспорта, лидар-систем и т.п.

Новая технология создания лазеров

Российский ученый разработал новую технологию получения полупроводниковых наноструктур и создания на их основе мощных лазерных излучателей нового поколения.

Данная технология позволит увеличить мощность лазерных приборов, сделать их более компактными и снизить потребление энергии. Что особенно важно для многих сфер, таких как метрология, медицина, дальнометрия и высокоскоростная волоконно-оптическая связь. К примеру, в медицине более мощные и компактные лазерные излучатели могут быть использованы в медицинских приборах, таких как лазерные скальпели, для более точного и эффективного проведения операций.

Результаты научной работы могут быть применены при производстве медицинского оборудования, беспилотного транспорта, лидар-систем и других приборов. Это открывает новые возможности для развития оптической промышленности в России и может привести к созданию более эффективных и инновационных продуктов.

Как была реализована технология

Проект был создан доктором физико-математических наук Максимом Ладугиным на базе НИИ «Полюс» М. Ф. Стельмаха холдинга «Швабе», входящего в состав Госкорпорации Ростех — крупнейшего машиностроительного холдинга России.

Фото: Ростех В НИИ «Полюс» разработана новая технологию создания лазеров

Технология была реализована на основе полупроводниковых соединений алюминия, галлия и индия с фосфором и мышьяком. Такие структуры оптимальны для востребованных спектральных диапазонов 750-850 нм, 900-980 нм и 1500-1600 нм и позволят увеличить мощность лазерных приборов.

Генеральный директор НИИ «Полюс» Евгений Кузнецов подчеркнул, что в результате научной работы Максима Ладугина были созданы новые высокомощные лазерные излучатели, которые работают в импульсном и непрерывном режимах в инфракрасном диапазоне спектра от 750 до 1600 нм. Использование предложенных технологий позволит сделать лазерные излучатели более эффективными, быстродействующими и миниатюрными, что положительно отразится на создаваемых приборах. В частности, на производительности и компактности технологических установок, дальномеров и медицинских изделий, в том числе хирургических и косметологических.

Таким образом, технология Максима Ладугина имеет потенциал для значительного улучшения производительности и эффективности в различных сферах.

Изобретение принесло ученому победу на научной выставке

Изобретение отметили высшей наградой на конкурсе молодых ученых, организованном Правительством Москвы. В конкурсе принимали участие 76 лауреатов в возрасте до 35 лет. Среди них Максим Ладугин смог занять первое место. Евгений Кузнецов также поздравил Максима с победой.

Стоит отметить, что заслуги специалиста оценивают на высоком уровне не впервые. В 2012 г. авторскому коллективу НИИ «Полюс», в который входил Максим Ладугин, была присуждена премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники для молодых ученых за разработку и внедрение технологии изготовления наногетероструктур и мощных диодных лазеров для оптической накачки активных сред перспективных лазерных систем управляемого термоядерного синтеза.

Сегодня в НИИ «Полюс» разрабатывают и производят полупроводниковые и твердотельные лазеры и приборы на их основе, лазерные гироскопы, навигационные устройства, медицинские установки и другую продукцию. Сотрудники института вносят вклад в развитие отечественной науки, разрабатывая и внедряя инновационные продукты.