Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

Timetta открыла опорным вузам «Росатома» бесплатный доступ к своему сервису

Российское облачная система для управления показателями проектов и ресурсного планирования Timetta объявила об открытии бесплатного доступа к своему продукту для высших учебных заведений из ассоциации «Консорциум опорных вузов Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». С 8 декабря системой смогут пользоваться студенты и сотрудники 18 вузов –членов ассоциации.

«Учебные заведения из ассоциации готовят кадры для «Росатома» – самой высокотехнологичной компании в нашей стране. Мы надеемся, что бесплатный доступ к Timetta позволит студентам еще во время учебного процесса познакомиться с основными принципами проектного управления и освоить необходимые практики, направленные на контроль экономики предприятия», — сказал Александр Спиридонов, директор по консалтингу Timetta.

В Timetta реализована единая управленческая модель. В частности, базовый блок Time Tracking позволяет учитывать рабочее время проектных команд, с помощью инструмента Project Performance management можно вести реестр проектов и программ, бронирование ресурсов и планирование найма осуществляется через Resource Management. Кроме того, система позволяет вести строгий финансовый учет, анализировать данные посредством отчетов и дашбордов.

Ефим Климов, «Эттон»: Как мы получили грант на разработку MES-системы
Поддержка ИТ-отрасли

Бесплатно пользоваться системой смогут действующие студенты и выпускники этого года, имеющие подтвержденные адреса электронной почтой в доменах учебных заведений. В рамках одного экземпляра системы разрешается регистрировать до 100 пользователей. Также бесплатный доступ открывается для сотрудников учебных заведений, входящих в число опорных вузов «Росатома». Доступ можно получить после регистрации на сайте Timetta.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Хакеры взломали десятки российских компаний из-за уязвимости в электронной почте Microsoft Exchange

Softline купил международного разработчика финтех-продуктов

Авиакомпания «Россия» будет экономить на топливе после перехода на отечественное ПО

EPAM продает свой российский бизнес

Россельхозбанк купил R-Style Softlab

Softline увеличит в разы штат российских разработчиков и займется коробочным ПО

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшая техника в стиле ретро: выбираем подарки на Новый год

Обзор ТВ-приставки Movix Go: вторая жизнь старого телевизора

Зимний транспорт: лучшие электрические снегокаты для взрослых

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще