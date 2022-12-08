Timetta открыла опорным вузам «Росатома» бесплатный доступ к своему сервису

Российское облачная система для управления показателями проектов и ресурсного планирования Timetta объявила об открытии бесплатного доступа к своему продукту для высших учебных заведений из ассоциации «Консорциум опорных вузов Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». С 8 декабря системой смогут пользоваться студенты и сотрудники 18 вузов –членов ассоциации.

«Учебные заведения из ассоциации готовят кадры для «Росатома» – самой высокотехнологичной компании в нашей стране. Мы надеемся, что бесплатный доступ к Timetta позволит студентам еще во время учебного процесса познакомиться с основными принципами проектного управления и освоить необходимые практики, направленные на контроль экономики предприятия», — сказал Александр Спиридонов, директор по консалтингу Timetta.

В Timetta реализована единая управленческая модель. В частности, базовый блок Time Tracking позволяет учитывать рабочее время проектных команд, с помощью инструмента Project Performance management можно вести реестр проектов и программ, бронирование ресурсов и планирование найма осуществляется через Resource Management. Кроме того, система позволяет вести строгий финансовый учет, анализировать данные посредством отчетов и дашбордов.

Ефим Климов, «Эттон»: Как мы получили грант на разработку MES-системы Поддержка ИТ-отрасли

Бесплатно пользоваться системой смогут действующие студенты и выпускники этого года, имеющие подтвержденные адреса электронной почтой в доменах учебных заведений. В рамках одного экземпляра системы разрешается регистрировать до 100 пользователей. Также бесплатный доступ открывается для сотрудников учебных заведений, входящих в число опорных вузов «Росатома». Доступ можно получить после регистрации на сайте Timetta.