Подтверждена совместимость Timetta с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и Timetta объявили о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postgres Pro Certified (версии 15, 16 и 17) со всеми актуальными версиями Timetta.

Timetta с 2022 г. работает на рынке импортозамещения, предлагая российским компаниям современные и надежные решения. Одним из ключевых примеров стал кейс компании Axenix (правопреемник Accenture в России), которая искала замену инструментам финансового планирования на базе SAP и Salesforce. Timetta доказала, что способна быстро решать критически важные задачи импортозамещения, а также обеспечить бесперебойную работу с учетом современных требований к производительности и безопасности.

Сертификация совместимости с Postgres Pro — еще один важный шаг в развитии платформы. Это подтверждает, что Timetta готова работать с отечественными СУБД на уровне enterprise-решений, гарантируя клиентам технологическую независимость, высокую скорость обработки данных и соответствие требованиям регуляторов. Вместе с Postgres Pro компания укрепляет экосистему российского ПО, предлагая бизнесу надежные и производительные инструменты для управления проектами.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, обеспечивающих максимальную надежность и высокую производительность, что позволяет ей решать самые сложные промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Содержит самое полное количество оптимизаций для работы с «1С:Предприятие». Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

«Мы уже не первый год занимаемся импортозамещением западного ПО. Мы создали современную, технологическую платформу, которая позволяет реализовать различные методики управления проектами. Сотрудничество с Postgres Pro – важный элемент нашей стратегии. Мы хотим дать нашим клиентам современный продукт, который гарантирует высокую скорость работы, безопасность данных и обеспечивает технологический суверенитет», — сказал Александр Спиридонов, директор по консалтингу в Timetta.