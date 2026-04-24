Не до Confluence: в России появилась корпоративная Вики, которую пишет ИИ

Российский разработчик системы для управления проектами и профессиональными услугами Timetta объявил о выходе второго крупного квартального обновления 2026 года — Timetta 2026.2 Hydra. Релиз, следующий за Timetta 2026.1 Auriga, продолжает стратегию поэтапного улучшения платформы, но смещает фокус с управления задачами на накопление корпоративных знаний и управление процессами.



Корпоративная википедия с поддержкой ИИ

Центральным нововведением Hydra стала полнофункциональная корпоративная Вики, доступная в качестве отдельного приложения. В Timetta Wiki база знаний напрямую связана с проектами. В удобном редакторе с поддержкой языка разметки Markdown можно создавать хорошо структурированные статьи, хранить документы и графические материалы. ИИ-помощник поможет оформить статью и улучшить читаемость текста.

«Часто экспертиза уходит из компании вместе с сотрудником или остается в чатах в мессенджерах. Timetta Wiki с поддержкой ИИ компания систематически накапливать знания в ходе проектов. Любую информацию можно найти с помощью глобального поиска по системе. Мы предлагаем продукт, которые позволяет масштабировать опыт отдельных команд на всю организацию», — комментирует Александр Спиридонов, директор по консалтингу в Timetta.

Редактор статей в Timetta Wiki с поддержкой Markdown-разметки

Среди возможностей Wiki особо выделяются:

ИИ-ассистент в редакторе. Поможет написать статью и структурировать текст в Markdown-разметке.

Глобальный умный поиск. Найдет нужную информацию в любом разделе системы — от описания сущности до файла внутри вики-статьи.

Гибкие права доступа. Трёхуровневая система разграничения прав позволяет вести закрытые базы знаний и гибко управлять правами доступа к ним.

ИИ-агенты и предиктивная аналитика: от ответов на вопросы к автопланированию

В Hydra значительно расширена функциональность ИИ-инструментов. Появилась функция «Спросить ИИ». Теперь руководитель может открыть чат и попросить сгенировать отчет по тем данным, которые доступны ИИ-асистенту. В новом релизе доступен поиск по данным проектов, организации, пользовтелей, а также данным вики-пространств.

В Timetta также появилась глобальная поддержка ИИ-агентов, которые позволяют использовать данные внутри системы в рамках сложных сценариев. Например, ИИ-агент поможет планировать проекты на основе усредненных данных.

Управление субподрядчиками и полный контроль процессов

Помимо работы со знаниями, релиз Hydra закрывает важный запрос корпоративных клиентов на управление финансами. В платформе появился полноценный контур учета субподрядчиков: от планирования оплат до учета фактической себестоимости в финансовых отчетах. Для администраторов и методологов реализован графический редактор бизнес-процессов, позволяющий визуально настраивать любые жизненные циклы и процессы внутри системы без программирования.

Визуальный редактор бизнес-процессов в платформе Timetta

Квартальный ритм обновлений

Как и в случае с Auriga, релиз Hydra является шагом в сторону предсказуемой модели обновлений. Модель позволяет корпоративным клиентам и госсектору синхронизировать свои внутренние регламенты с производственным календарем вендора. Облачные пользователи уже получили все нововведения Hydra время в рамках стандартных волн обновлений. Клиенты с локальным развертыванием (on-premise) уже могут установить мажорную версию квартального релиза.

В поддержку запуска Timetta проведет онлайн-презентацию возможностей Hydra. Регистрация доступна на официальном сайте компании по ссылке.

