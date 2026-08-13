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ВЭБ.РФ КБ Стрелка

ВЭБ.РФ - КБ Стрелка

Стрелка – российская компания в области пространственного развития и стратегического консалтинга. КБ Стрелка преобразует города и территории, объединяя урбанистику, экономику и технологии для решения национальных задач. 

СОБЫТИЯ

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13.08.2026 CNews FORUM 2026: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
17.03.2022 Чем пользоваться для управления показателями проектов после ухода Atlassian, Microsoft и SAP 1
02.12.2021 Алексей Парабучев: В ближайшем будущем мы будем встречать в Москве все больше роботов 1
12.05.2021 Delivery Club и КБ «Стрелка» запустили образовательную программу для велокурьеров 1
26.08.2019 Сбербанк закрыл сделку по покупке 46,5% Rambler Group 1
11.10.2018 КБ «Стрелка» и Cisco займутся локализацией решений «умный город» в России 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

ВЭБ.РФ и организации, системы, технологии, персоны:

ЕАЕ-Консалт 12 1
SAP SE 5604 1
Cisco Systems 5371 1
Microsoft Corporation 25781 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1002 1
МТ-Интеграция - GMCS 374 1
Atlassian 156 1
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 1
OMD OM Group - OMD Optimum Media - OMD Resolution - ОМД Новус 21 1
A&NN 15 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
Красный октябрь 33 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 88 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8868 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 254 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 601 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 1
Era Capital - Ера Капитал 15 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 103 1
АПБЭ - Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике 2 1
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 57 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13888 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2073 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1539 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3440 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2862 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53977 3
Инжиниринг - технические консультационные услуги 492 2
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12964 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8668 1
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Почтомат - постамат - Автоматизированная почтовая станция - Postmats - Automated postal station 130 1
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Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7896 1
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PSA - Professional Services Automation - класс учетных систем для сектора профессиональных услуг 9 1
Робототехника - Беспилотные системы - Autonomous Robot - автономные роботы 2802 1
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10211 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25843 1
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HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 1068 1
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Cisco Kinetic 5 1
Cisco Kinetic for Cities 1 1
Rambler Group - Рамблер Касса 23 1
МИК - Московский акселератор 36 1
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МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS Cloud Platform 126 1
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Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 894 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 748 1
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5782 1
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Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 480 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5787 1
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Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru - Listim 57 1
Rambler Group - Чемпионат.com - Championat.com 32 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 1
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РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 29 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 1
РГУ - Ростовский государственный университет 8 1
CEU - Central European University - ЦЕУ - Центрально-Европейский университет 3 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 1
Старт Хаб 21 1
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