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ВЭБ.РФ КБ Стрелка
Стрелка – российская компания в области пространственного развития и стратегического консалтинга. КБ Стрелка преобразует города и территории, объединяя урбанистику, экономику и технологии для решения национальных задач.
СОБЫТИЯ
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ВЭБ.РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Леонтьев Денис 2 2
|Парабучев Алексей 17 1
|Лапшина Екатерина 18 1
|Хаустов Олег 5 1
|Барская Ольга 1 1
|Жигалова-Озкан Марина 7 1
|Завьялова Татьяна 3 1
|Щербакова Анастасия 2 1
|Казарин Иван 26 1
|Хасис Лев 105 1
|Алифанов Кирилл 85 1
|Мамут Александр 133 1
|Абрамян Рафаэль 11 1
|Ванин Андрей 11 1
|Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
|Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru - Listim 57 1
|Rambler Group - Чемпионат.com - Championat.com 32 1
|Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 1
|Crunchbase 74 1
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