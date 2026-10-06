Разделы

ПО Софт
|

Платформа для управления проектами Timetta подтвердила совместимость с Astra Linux

Единая платформа для управления проектным бизнесом Timetta подтвердила совместимость с российской операционной системой Astra Linux. По результатам испытаний получены сертификаты совместимости Timetta 2026.1 с Astra Linux версий 1.7 и 1.8 с уровнем защищенности «Орел». Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

В ходе испытаний специалисты проверили установку, запуск и эксплуатацию Timetta в среде Astra Linux Server, а также корректное удаление программного обеспечения. В частности, была протестирована работа контейнеров Timetta с использованием Docker и Docker Compose. Испытания подтвердили работоспособность решения в заявленных конфигурациях операционной системы.

Подтверждение совместимости с Astra Linux стало очередным шагом Timetta в развитии стека отечественных технологий для проектно-ориентированных организаций. Компания последовательно расширяет перечень российских программных продуктов, с которыми может работать платформа, чтобы заказчики могли формировать ИТ-инфраструктуру с минимальной зависимостью от зарубежных решений.

«Для крупных заказчиков сегодня особенно важна возможность сформировать полноценный технологический контур на базе российских решений. Совместимость с Astra Linux расширяет варианты развертывания Timetta в инфраструктуре заказчиков и продолжает нашу работу по развитию экосистемы отечественного ПО», — отметил Александр Спиридонов, директор по консалтингу Timetta.

Грани искусственного интеллекта: как компании внедряют ИИ в реальную практику
Грани искусственного интеллекта: как компании внедряют ИИ в реальную практику цифровизация

«Timetta закрывает важный для корпоративных заказчиков контур — управление проектами и ресурсами, поэтому подтвержденная совместимость с Astra Linux Server расширяет их возможности при построении технологического стека. Отдельно отмечу проверку платформы в контейнерах Docker и Docker Compose: это один из наиболее распространенных способов развертывания корпоративных приложений, и такие сценарии в нашей ОС работают корректно», — сказал Денис Кривошея, менеджер продукта Astra Linux Server «Группы Астра».

Timetta и «Группа Астра» планируют продолжить технологическое сотрудничество и развитие совместимости с другими продуктами омпании. Timetta уже успешно прошла испытания на совместимость с СУБД Tantor. В настоящее время ожидается получение соответствующего сертификата.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации

Купить новый принтер или перейти на Linux. Microsoft ломает механизмы поддержки принтеров в Windows – старые перестанут работать

Михаил Егоров, «АйДи — Технологии управления»: СЭД должна стать незаметной для сотрудника

Мир «забил» на Linux. Для любимой системы программистов до сих пор выходит кривой софт, и его не хочет доделывать даже Google

Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода

В России создан первый в мире 3D-принтер с автоматической сменой печатающих голов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор водонагревателей Aurus: технологичная эстетика

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2026 году: хиты продаж

Обзор монитора DIGMA PRO 27" Motion L: сбалансированное решение для работы и игр

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще