Платформа для управления проектами Timetta подтвердила совместимость с Astra Linux

Единая платформа для управления проектным бизнесом Timetta подтвердила совместимость с российской операционной системой Astra Linux. По результатам испытаний получены сертификаты совместимости Timetta 2026.1 с Astra Linux версий 1.7 и 1.8 с уровнем защищенности «Орел». Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

В ходе испытаний специалисты проверили установку, запуск и эксплуатацию Timetta в среде Astra Linux Server, а также корректное удаление программного обеспечения. В частности, была протестирована работа контейнеров Timetta с использованием Docker и Docker Compose. Испытания подтвердили работоспособность решения в заявленных конфигурациях операционной системы.

Подтверждение совместимости с Astra Linux стало очередным шагом Timetta в развитии стека отечественных технологий для проектно-ориентированных организаций. Компания последовательно расширяет перечень российских программных продуктов, с которыми может работать платформа, чтобы заказчики могли формировать ИТ-инфраструктуру с минимальной зависимостью от зарубежных решений.

«Для крупных заказчиков сегодня особенно важна возможность сформировать полноценный технологический контур на базе российских решений. Совместимость с Astra Linux расширяет варианты развертывания Timetta в инфраструктуре заказчиков и продолжает нашу работу по развитию экосистемы отечественного ПО», — отметил Александр Спиридонов, директор по консалтингу Timetta.

«Timetta закрывает важный для корпоративных заказчиков контур — управление проектами и ресурсами, поэтому подтвержденная совместимость с Astra Linux Server расширяет их возможности при построении технологического стека. Отдельно отмечу проверку платформы в контейнерах Docker и Docker Compose: это один из наиболее распространенных способов развертывания корпоративных приложений, и такие сценарии в нашей ОС работают корректно», — сказал Денис Кривошея, менеджер продукта Astra Linux Server «Группы Астра».

Timetta и «Группа Астра» планируют продолжить технологическое сотрудничество и развитие совместимости с другими продуктами омпании. Timetta уже успешно прошла испытания на совместимость с СУБД Tantor. В настоящее время ожидается получение соответствующего сертификата.