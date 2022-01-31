Разделы

Бизнес Финансовые результаты
|

Годовая выручка Universal Robots превысила $300 млн

Датский производитель коллаборативных роботов (коботов), компания Universal Robots, сообщила о рекордной годовой выручке $311 млн, что на 41% выше по сравнению с 2020 г. и на 23% — с допандемийным 2019 годом.

Президент компании Ким Поульсен (Kim Povlsen) сказал: «Этот год был чрезвычайно удачным для Universal Robots. Чтобы добиться подобного роста в такой компании, как наша, которая производит сложное оборудование, соответствующее высочайшим стандартам качества, потребовалась максимальная отдача от всех участников процесса. Наш производственный отдел в Дании побил внутренний рекорд, собрав в IV квартале 400 коботов всего за одну неделю. Непросто пришлось и специалистам по цепочкам поставок, которые обеспечивали бесперебойную работу предприятия несмотря на глобальные проблемы со снабжением».

Квартальная выручка также оказалась рекордной: она на 22% превысила показатель IV квартала прошлого года и на 28% — показатель 2019 г. «Наш рост был обусловлен рядом долговременных трендов, включая нехватку рабочей силы и растущее понимание того, как автоматизация способна повысить эффективность производства, — отметил Ким Поульсен. — К нам приходят новые заказчики, а те, которые уже используют коботов и видят результат, расширяют их применение».

Компания ожидает продолжения темпов роста в 2022 г. «Спрос на коллаборативных роботов растет, и вместе с ним растет и наша уникальная экосистема, — сказал Ким Поульсен. — Мы работаем более чем с 1 тыс. независимых компаний, включая поставщиков компонентов, узлов и приложений, сертифицированных интеграторов и дистрибьюторов; отличительная черта нашей растущей экосистемы — это коллаборативные инновации».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Microsoft на коне. Все сегменты ее бизнеса показали внушительный рост

Власти потребовали от создателей «Эльбрусов» вернуть огромные деньги за проваленную ИТ-разработку

ИТ-поставщик Минобороны добит окончательно и бесповоротно

Российский лидер мирового выпуска рельсов добился за счет ИТ ежегодного прямого эффекта в $100 млн

Стали известны подробности кредитования «Циана» и того, на что зарубежный банк закрывает глаза

«Дочку» «Т1» с полуторамиллиардной выручкой полностью выкупил гендиректор компании

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор Lenovo ThinkPad P14s Gen 2 AMD: бизнес-ноутбук с лучшей клавиатурой

Как делать крутые фотографии на смартфон: основные правила мобильной съемки

Лучшие процессоры для ноутбуков: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы впервые увидели, как рождается черная дыра

Ликбез RnD.CNews: в чем разница между астероидами, кометами и метеорами

Литий-серные батареи — и электромобиль проезжает в пять раз больше
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022