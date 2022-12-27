В Американском общественном колледже начал преподавать Российский робот-учитель

В общественном колледже Роуэн-Кабаррус, Северная Каролина, США начнут изучать сервисную робототехнику вместе с российским роботом Promobot. Робот будет преподавать студентам сразу несколько дисциплин и выступать «живым» лабораторным стендом в рамках занятий. Об этом CNews сообщили представители компании «Промобот».

Робот Promobot V.4 — это сервисный робот для работы в местах массового скопления людей. Робот может трудиться консультантом, администратором, гидом или сотрудником аэропорта. На базе промобота студенты изучат как программирование, так и электронику и мехатронику — в программу входит шесть лабораторных работ.

«Особенность изучения робототехники с промоботом в том, что это “реальный” робот, работающий сегодня уже в 42 странах мира. Студенты узнают о работе искусственного интеллекта на живом примере, а не виртуальных моделях. Это уникальная возможность: российский робот, точные копии которого работают по всему миру — от США до Австралии. Учащиеся будут разрабатывать целые проекты — и любое удачное решение может попасть из школьной лаборатории прямо к нашим разработчикам, а затем — появиться на роботе, скажем, в национальном Банке Омана», — сказал директор по развитию «Промобот» Олег Кивокурцев.

Промобот

Студенты колледжа научатся создавать и программировать роботов, которые будут помогать людям в выполнении различных задач: от обработки запросов в банках до доставки грузов. Для этого дети познакомятся с управлением роботами, распознаванием лиц, сценариями общения людей и роботов, человеко-машинным взаимодействием на примере последней модели Promobot.

Для компании «Промобот» это первый опыт сотрудничества со средне-специальными образовательными учреждениями. Ранее, робот «Промобот» начал работать колледже электроники Владикавказа, а также в педагогическом колледже под Воронежем.

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Компания «Промобот» основана в 2015 г. в Перми. С того же года является резидентом Сколково. «Промоботы» трудятся в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников. Роботов «Промобот» можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.