Новые мониторы Smartec STM-325 rev.2 с Full HD разрешением и интерфейсом HDMI для систем видеонаблюдения

«АРМО-Системы» представила профессиональный 32-дюймовый монитор STM-325 rev.2 марки Smartec, который имеет металлический корпус, защитное стекло и LED-подсветку дисплея со светодиодами высокой интенсивности излучения. Этот монитор для видеонаблюдения оборудован входами HDMI-, BNC- и D-Sub (VGA) и выделяется повышенной яркостью и контрастностью, которые достигают 500 кд/кв. м и 4000:1 соответственно, при малом времени отклика пикселя матрицы (8 мс). Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы».

С монитором STM-325 rev.2 поставляются аксессуары для установки и подключения, от настольной подставки и шнура питания до 15-контактного D-Sub кабеля, аудиокабеля и др.

Воспроизведение динамичных сцен без смазывания изображения на экране монитора STM-325 rev.2 достигается за счет малого время отклика пикселя матрицы, которое составляет 8 мс. Такой монитор для видеонаблюдения в режиме 24/7 можно применять с целью качественной визуальной оценки ситуации, например, при идентификации людей или регистрационных номеров автомобилей, проезжающих по автотрассе, и мониторинге высокоскоростных технологических процессов. Наличие LED-подсветки со светодиодами высокой интенсивности излучения делает модель STM-325 rev.2 энергоэффективной и позволяет увеличить ее срок наработки на отказ.

Повышенный комфорт для пользователя при работе с монитором STM-325 rev.2 в помещениях с ярким светом либо, наоборот, с минимальным освещением обеспечивают гибкие настройки его яркости и контрастности. При этом максимальная яркость данной модели достигает 500 кд/кв. м, а контрастность 4000:1. Для улучшения качества изображения монитор для видеонаблюдения поддерживает функцию 3DNR, позволяющую выбрать наиболее подходящий уровень цифрового шумоподавления. Также в STM-325 rev.2 реализован режим Anti Burn-in для исключения выгорания пикселей матрицы в случае долговременного отображения статического видео.

Совместимость монитора STM-325 rev.2 с любыми системами видеонаблюдения обеспечивается наличием основных видеовходов (HDMI, VGA и вход BNC со сквозным выходом) и реализацией различных сценариев просмотра видео. Новый монитор для видеонаблюдения позволяет просматривать видео в мультиэкранном или полноэкранном режиме. Благодаря использованию двух динамиков мощностью по 5 Вт каждый, возможно воспроизведение видео со звуковым каналом, что немаловажно для оценки ситуации оператором системы видеонаблюдения.

Новый 32-дюймовый монитор для видеонаблюдения STM-325 rev.2 марки Smartec уже доступен для заказа в компании «АРМО-Системы».