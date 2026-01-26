Разделы

«АРМО-Системы» начала поставлять мониторы Smartec STM-425 rev.2 с диагональю 42 дюйма для видеонаблюдения

В ассортименте мониторов Smartec для систем видеонаблюдения компании «АРМО-Системы» появилась флагманская 42-дюймовая модель STM-425 rev.2 на обновленной аппаратной платформе. Новинка снабжена LED-дисплеем с разрешением Full HD, прочным металлическим корпусом и защитным стеклом экрана. В комплекте поставки профессиональный монитор для видеонаблюдения имеет необходимые аксессуары: подставка для размещения на столе, шнур питания, 15-контактный D-Sub-кабель и аудиокабель. Благодаря наличию разъемов HDMI, BNC и D-Sub (VGA) этот 42-дюймовый монитор совместим с различными источниками видеосигнала в составе системы видеонаблюдения.

Для максимальной экономичности и долговечности работы в STM-425 rev.2 применяется LED-подсветка со светодиодами высокой интенсивности излучения. Она значительно снижает энергопотребление монитора и продлевает ресурс экрана. За счет малого времени отклика пикселя матрицы, которое составляет 5,5 мс, достигается воспроизведение динамичных сцен без смазывания изображения. Такой монитор для видеонаблюдения можно применять в режиме 24/7 с целью качественной визуальной оценки ситуации, например, при идентификации людей или регистрационных номеров автомобилей, проезжающих по автотрассе, и мониторинге высокоскоростных технологических процессов.

Дополнительный комфорт операторам видеонаблюдения предоставляет регулировка уровня яркости и контрастности. Максимальная яркость 42-дюймового дисплея достигает 500 кд/м2, а соотношение контрастности — 3000:1, что обеспечивает отличное восприятие изображения независимо от условий освещения в помещении. Кроме того, монитор для видеонаблюдения с 42-дюймовым экраном оснащен цифровой функцией подавления шума (3DNR) и специальным режимом защиты от выгорания пикселей матрицы (“Anti Burn-in”), повышающим надежность оборудования при длительном выводе статичного изображения.

Поддержка подключения с помощью основных интерфейсов HDMI, VGA и BNC (со сквозным выходом) и реализация различных сценариев просмотра видео позволяет задействовать 42-дюймовый монитор в любых системах видеонаблюдения. Вместе с тем 42-дюймовый монитор для видеонаблюдения поддерживает возможность передачи звука от ПК и/или внешних устройств, подключаемых к аудиовходу RCA (L/R). Наличие двух встроенных динамиков мощностью по 5 Вт каждый является дополнительным преимуществом модели STM-425 rev.2.

Удобное размещение монитора STM-425 rev.2 на рабочем столе оператора системы видеонаблюдения либо иной ровной поверхности обеспечивает прочная подставка. Задняя панель корпуса снабжена крепежными отверстиями формата VESA (200×200 мм), предназначенными для крепления на стену или колонну. Важно отметить, что монитор для видеонаблюдения готов к эксплуатации сразу после распаковки благодаря наличию необходимых аксессуаров: шнура электропитания, кабеля D-Sub с 15 контактами, аудиокабеля и прочих принадлежностей.

Новый монитор для видеонаблюдения 42-дюймовый STM-425 rev.2 марки Smartec уже доступен для заказа в компании «АРМО-Системы».

