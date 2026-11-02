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Focusrite Focusrite Audio Engineering Martin Audio ADAM Audio Novation Ampify Music

Focusrite - Focusrite Audio Engineering - Martin Audio - ADAM Audio - Novation - Ampify Music

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


02.11.2026 iLikeMedia разработала ПО для радиовещания и медиапланирования на macOS и Linux 1
24.06.2021 Обзор беспроводной системы Sennheiser EW-D: цифровая свобода 1
23.01.2020 Известный производитель «железа» и ПО для музыкантов заблокировал личные кабинеты россиян и лишил их доступа к дорогому софту 5
23.01.2014 Идем на Оскар: создаем аудио- и видеошедевры в iOS и OSX 1
23.01.2002 Digidesign выпустит новую портативную мини-студию Mbox 1

Публикаций - 5, упоминаний - 9

Focusrite и организации, системы, технологии, персоны:

TPV MMD 45 1
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 75 1
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 440 1
STG Partners - Avid Technology 40 1
Apple Inc 13341 1
VK - Mail.ru Group - Компания ВК 3629 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1019 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 371 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4524 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55263 3
Наушники - Headphones 4561 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6164 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14944 2
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2068 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10711 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27306 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22907 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2813 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3204 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13925 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10905 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4752 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14275 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4964 1
Электроэнергетика - Конденсатор - Capacitor - устройство для накопления заряда и энергии электрического поля 296 1
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 1070 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5964 1
Сетевое оборудование - Ethernet-коммутатор - LAN-коммутатор - WAN-коммутатор - Ethernet-свитч - Switch Hub - Uplink - Сетевой коммутатор 258 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2543 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16929 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12444 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10830 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13418 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26707 1
Микрофон - Microphone 2871 1
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - мини-джек - Audio jack - Аудиовыход - Аудиоразъём 1257 1
Контрастность 3078 1
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2943 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2453 1
Цвет - Цветность 212 1
Фотокамеры - Баланс белого - White Balance 455 1
Мобильная версия - Mobile version 393 1
Акустические устройства - Звуковая карта - звуковая плата - аудиокарта - sound card 199 1
OEM - Предустановленное программное обеспечение - Pre-installed software - программное обеспечение в комплекте - crapware 653 1
Транспондер - Transponder - Transmitter-responder - передатчик-ответчик - радиоответчик 542 1
BNC connector - Bayonet Neill–Concelman 71 1
Сетевое оборудование - Router WiFI - Роутер WiFI - точки доступа Wi-Fi - WiFi маршрутизатор - WiFi спот 446 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13658 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3131 3
Apple Logic Pro X 22 2
Apple iOS 8679 2
Microsoft Windows 17084 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1711 1
Apple iTunes Store 1119 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Почта 360 - Yandex Mail 186 1
Adobe Lightroom 110 1
Apple iMovie 70 1
Apple iPhoto 54 1
Apple MacBook Pro 568 1
Apple iLife GarageBand 58 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7737 1
Apple iPad 4032 1
Google Android 15413 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3598 1
Apple - App Store 3159 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2588 1
Apple iCloud 314 1
VK - Mail.Ru Почта - Почта Mail 435 1
Apple iPhone 5 784 1
Apple iMac - Серия моноблоков 473 1
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 454 1
Россия - РФ - Российская федерация 169491 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55215 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5538 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13889 1
Ирландия - Республика 1056 1
Германия - Федеративная Республика 13323 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1952 1
Румыния 759 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11806 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16463 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11038 1
Английский язык 7097 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8357 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34520 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5599 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 713 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3238 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4071 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3827 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22189 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7633 1
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 31 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1298 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483375, в очереди разбора - 722514.
Создано именных указателей - 203797.
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