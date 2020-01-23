Известный производитель «железа» и ПО для музыкантов лишил россиян доступа к драйверам и документации

Инцидент с сайтом Focusrite

Известный британский производитель оборудования и ПО для музыкантов Focusrite на собственном веб-сайте внезапно деактивировал ряд учетных записей, принадлежащих пользователям из России. Об этом CNews рассказал один из клиентов компании, лишившийся доступа к своему аккаунту. По словам пострадавшего, случившееся стало для него полной неожиданностью.

В группу Focusrite plc входят шесть компаний: Focusrite, Focusrite Pro, Martin Audio, ADAM Audio, Novation и Ampify Music. Они разрабатывают и выпускают множество продуктов, необходимых производителям музыки, в частности аудиоинтерфейсы, MIDI-контроллеры, аппаратные и программные синтезаторы звука, микрофонные предусилители, акустические системы.

После приобретения продукта одного из вышеперечисленных брендов для его регистрации пользователю сперва нужно создать учетную запись на портале компании. Как пояснил CNews источник, регистрация продуктов необходима для получения доступа к драйверам устройств, документации, услугам технической поддержки, а также ПО (в том числе и сторонних производителей), которое предоставляется в рамках программы лояльности за определенный срок пользования товарами/услугами компании.

Объяснение службы поддержки

В службе поддержки компании собеседнику CNews объяснили, что проблемы с доступом к учетной записи возникли из-за «технического сбоя». Он якобы затронул пользователей, при регистрации на портале указавших адрес электронной почты, относящийся к российской национальной доменной зоне, то есть оканчивающийся на .ru. Адреса в этой доменной зоне предоставляются крупнейшими российскими почтовыми сервисами, такими как «Почта Mail.ru», «Яндекс.почта», «Рамблер/почта», и используются миллионами россиян и жителями стран ближнего зарубежья.

Переписка возмущенного клиента с представителем саппорта Focusrite

Для восстановления доступа к «личному кабинету» специалистом службы поддержки пользователю было предложено создать новый аккаунт, а также повторно зарегистрировать все ранее приобретенные продукты.

По словам собеседника CNews, у подобного решения есть значительные минусы. Во-первых, у некоторых образцов оборудования серийный номер может располагаться прямо на корпусе в виде наклейки, которая со временем утрачивает первоначальный вид и становится нечитаемой, либо вовсе отклеивается и теряется. Во-вторых, при создании новой учетной записи весь прогресс в программе лояльности будет утрачен.

Официальная версия произошедшего

Компания Focusrite изложила CNews другую версию случившегося.

По словам представителя Focusrite, проблема возникла не со всеми учетными записями пользователей российских почтовых сервисов, а именно с владельцами адресов, заканчивающихся на @mail.ru (принадлежат «Почте Mail.ru» компании Mail.ru Group).

Технические специалисты, отвечающие за работу веб-сайта Focusrite, зафиксировали резкий скачок числа регистраций с использованием адресов данного почтового сервиса за короткий временной промежуток. Такие учетные записи посчитали «спамерскими» и в целях защиты сайта аккаунты с @mail.ru-адресами временно заблокировали, планируя позднее повторно активировать те из них, которые после более тщательной проверки будут признаны легитимными, то есть принадлежащими реальным людям.

Поскольку процесс проверки аккаунтов затянулся, у некоторых действующих пользователей появились проблемы с доступом к сайту. Однако опасаться клиентам Focusrite нечего – данные их учетных записей в полном порядке, заверили CNews в британской компании. Восстановить доступ к ним Focusrite планирует до 31 января.

Пользователям, испытывающим трудности с попаданием в свой «личный кабинет» на сайтах группы, рекомендовано обращаться в службу поддержки. Кроме того, владельцы «проблемных» аккаунтов будут оповещены посредством электронной почты. Компания приносит свои извинения за предоставленные неудобства.