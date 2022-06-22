Naumen подготовил 270 молодых ИТ-специалистов по итогам 2021/2022 учебного года

Российский вендор ПО и облачных сервисов Naumen в 2021/2022 учебном году обучил более 270 студентов на спецкурсах по аналитике, тестированию и разработке. Бесплатные курсы проходят в онлайн-формате для всех желающих, но наибольшим спросом пользуются среди студентов Уральского федерального университета (УрФУ) им. Б.Н Ельцина. Ежегодно количество выпускников растет на 8-10%. Об этом CNews сообщили представители Naumen.

Студенты обучаются напрямую у практикующих специалистов Naumen, получая знания и навыки, востребованные у потенциальных работодателей. По завершении спецкурса молодые ИТ-специалисты могут попасть на стажировку в компанию без выполнения тестового задания. Как правило, 95% стажеров в дальнейшем получают предложения о работе — так Naumen закрывает около 10% от необходимого найма.

Компания сотрудничает с вузами по широкому спектру задач. Например, в Институте радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ эксперты Naumen адаптируют учебную программу под запросы рынка. В Уральском государственном университете путей сообщения (УрГУПС) студенты пишут выпускные квалификационные работы под руководством специалистов вендора. Также Naumen выплачивает стипендии студентам направления «Фундаментальной информатики и информационных технологий» УрФУ, которое создали и поддерживают сотрудники ИТ-компаний Екатеринбурга.

«Naumen не только работает со студентами вузов. С 2016 г. наши сотрудники развивают сообщество java-разработчиков Екатеринбурга — JUG.EKB. Встречи проходят несколько раз в год. Раньше митапы были только для опытных разработчиков, но с 2021 г. мы запустили аналогичное мероприятие и для начинающих. В среднем их посещают 200 человек, — отметила Наталья Ликулина, директор по персоналу Naumen. — А в этом году силами ведущих аналитиков Naumen создан Junior Analyst Meetup, где обсуждают необходимые аналитику хард- и софт-скиллы, а также карьерное развитие».

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Группа компаний Naumen — российский вендор ПО и облачных сервисов, технологический партнер в цифровой трансформации для компаний и органов власти. Naumen предлагает решения в области управления цифровой инфраструктурой, клиентскими коммуникациями и сервисом.