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«Контур» поможет восполнить дефицит ИТ-кадров в регионе с помощью совместных проектов с УрФУ

ИТ-разработчик «Контур» и Уральский федеральный университет (УрФУ) усилят совместные проекты по подготовке ИТ-специалистов для высокотехнологичных уральских предприятий. Об этом договорились председатель совета директоров группы компаний «СКБ Контур» Дмитрий Мраморов и ректор вуза Виктор Кокшаров.

Сегодня в УрФУ на программах ИТ-профиля обучается более 4,7 тыс. человек. По числу студентов таких направлений вуз лидирует в регионе. По словам Виктора Кокшарова, в таких условиях ключевым направлением университета стало активное взаимодействие с работодателями — ведущими игроками рынка ИТ в регионе и стране.

«Акселератор ИТ-компетенций (АКСИТ) запускается в рамках «Контур-Парка» — масштабного инвестиционного проекта группы компаний «СКБ Контур», строительство которого планируется завершить к 2030 г. Платформа для цифровой трансформации экономики Уральского макрорегиона позволит ежегодно обучать более 5 тыс. человек», — сказал Дмитрий Мраморов, председатель совета директоров группы компаний «СКБ Контур».

«У АКСИТа два мощных преимущества: ускоренная подготовка кадров и отсутствие возрастных ограничений для обучающихся. Мы сможем обучать школьников, студентов, повышать квалификацию опытных специалистов. Миссия проекта в том, чтобы объединить теорию с практическими навыками, на которые сегодня есть реальный запрос у компаний на рынке», —сказал Виктор Кокшаров, ректор УрФУ.

Вместе с экспертами «Контура» специалисты вуза разработали в формате государственно-частного партнерства эффективную образовательную модель, которая позволит в ускоренном темпе обучить для высокотехнологичных секторов экономики региона специалистов с продвинутым уровнем ИТ-компетенций.

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«Контур» также поддерживает талантливых школьников и их педагогов: только в прошлом году было выделено более 5 млн руб. на денежные премии и ценные подарки победителям и призерам всероссийских олимпиад по информатике и математике.

Лидирующим по числу талантливых первокурсников является совместное направление УрФУ и «Контура» «Фундаментальная информатика и информационные технологии». За три года эту программу выбрали 64 талантливых абитуриента — победители и призеры всероссийских и международных олимпиад по математике и информатике.

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